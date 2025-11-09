Jean-Louis Lessard de Baie-Comeau publie Contes de Noël d’antan au Québec

Par Charlotte Paquet 8:00 AM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Jean-Louis Lessard a lancé, en octobre, Contes de Noël d'antan au Québec. L'ancien enseignant de littérature du cégep de Baie-Comeau y collige 24 contes publiés entre 1884 et 1950. Photo courtoisie

Les contes de Noël ont toujours eu un petit quelque chose de magique. À travers des situations parfois tristes, d’autres fois joyeuses, ils représentent un pan majeur des traditions du temps des fêtes. Et c’est justement avec une sorte de devoir de mémoire que Jean-Louis Lessard vient de publier Contes de Noël d’antan au Québec.

Enseignant de littérature au cégep de Baie-Comeau pendant 32 ans, l’auteur de 74 ans réside aujourd’hui à Saint-Antoine-de-Tilly. « L’essentiel de ma vie, c’est à Baie-Comeau que je l’ai passé », admet le collectionneur de livres anciens.

La publication d’un recueil de contes de Noël d’époque est devenue un projet cher à son cœur après la lecture d’un ouvrage européen du genre. « Ç’a été l’étincelle », avoue celui qui a ensuite mené des recherches pour vérifier l’existence éventuelle d’un tel ouvrage. Devant le vide observé, il s’est lancé.

À l’intérieur de ses 246 pages, Contes de Noël d’antan au Québec renferme 24 récits écrits entre 1884 et 1950 par 12 auteurs et 12 autrices « qui ont brillé en leur temps ». On peut penser aux Robertine Barry, Blanche Lamontagne, Honoré Beaugrand et Damase Potvin, entre autres.

Un choix difficile

M. Lessard a lu entre 700 et 800 contes avant de faire son choix. Un véritable travail de moine, il va sans dire.

Ces contes, il les a trouvés dans de vieux périodiques et journaux principalement. Il a retenu ceux qui, à son avis, étaient de lecture facile et abordaient des sujets variés. Il s’est aussi assuré qu’ils étaient du domaine public, c’est-à-dire que ceux qui les ont écrits étaient décédés en 1971 ou avant, donc exempts de droit d’auteur.

Parmi les thèmes exploités dans ces textes d’une autre époque, explique l’écrivain, il y a la féerie d’une nuit de Noël, l’émerveillement des enfants devant la crèche ou encore à la vue des étrennes et le bonheur retrouvé des laissés-pour-compte. 

L’auteur de Contes de Noël d’antan au Québec rappelle que des milliers de contes ont été publiés au Québec.

« Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils s’adressaient aux adultes. Quand le temps des Fêtes approchait, toutes les publications s’arrachaient ces récits, afin de servir à leur lectorat une édition spéciale ou, à tout le moins, un supplément de Noël », rappelle-t-il, tout en soulignant qu’à peine quelques-uns étaient édités sous forme de livre.

Sa contribution

Jean-Louis Lessard a effectué un travail colossal pour mener à terme son projet. « J’ai travaillé passablement pour sortir ce livre », précise-t-il.

L’homme a déniché les récits et a écrit une courte biographie de chacun des auteurs et autrices, ainsi qu’une brève présentation des contes. De plus, son avant-propos et sa conclusion aident les lecteurs à mesurer l’importance que chaque écrivain avait à son époque.

M. Lessard conclut en soulignant que ces contes d’antan « offrent un plaisir de lecture et l’occasion de nous retremper dans une bienfaisante naïveté, un sentiment souvent bien enfoui dans la mer des tracasseries de l’âge adulte ».

Contes de Noël d’antan au Québec est publié aux Éditions GID, une maison spécialisée dans le patrimoine et l’histoire. Il est possible de se procurer le recueil à la libraire A à Z à Baie-Comeau. 

