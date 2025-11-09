Des cadeaux uniques au Salon de Noël de l’Association septilienne des arts et de la culture
L.'Association septilienne des arts et de la culture tiendra l'édition 2025 de son Salon de Noël du 27 au 30 novembre. Photo Archives Facebook ASAC
À l’approche du temps des Fêtes, il sera possible de magasiner un cadeau fait à la main lors du Salon de Noël de l’Association septilienne des arts et de la culture (ASAC).
L’édition 2025 de ce rendez-vous se tiendra du 27 au 30 novembre dans le gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.
« Nos artisans dévoileront le fruit de leur travail et de leur créativité. Le salon sera riche et diversifié avec plus d’une trentaine d’exposants », indique la vice-présidente de l’ASAC, Caroline DeMontigny.
Il sera possible de trouver des cadeaux uniques, originaux et réalisés par les artisans d’ici.
« Le Salon constitue un moment privilégié pendant lequel les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec les artisans qui peuvent ainsi partager leur passion » , ajoute-t-elle.
L’entrée au Salon de Noël est gratuite pour tous. Les heures seront de 18 h à 21 h le 27 novembre, de 13 h à 21 h le lendemain, de 10 h à 17 h le 29 novembre et de 10 h à 16 h pour la dernière journée.
