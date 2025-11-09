Des cadeaux uniques au Salon de Noël de l’Association septilienne des arts et de la culture

Par Sylvain Turcotte 1:02 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

L.'Association septilienne des arts et de la culture tiendra l'édition 2025 de son Salon de Noël du 27 au 30 novembre. Photo Archives Facebook ASAC

À l’approche du temps des Fêtes, il sera possible de magasiner un cadeau fait à la main lors du Salon de Noël de l’Association septilienne des arts et de la culture (ASAC).

L’édition 2025 de ce rendez-vous se tiendra du 27 au 30 novembre dans le gymnase du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.

« Nos artisans dévoileront le fruit de leur travail et de leur créativité. Le salon sera riche et diversifié avec plus d’une trentaine d’exposants », indique la vice-présidente de l’ASAC, Caroline DeMontigny.

Il sera possible de trouver des cadeaux uniques, originaux et réalisés par les artisans d’ici. 

« Le Salon constitue un moment privilégié pendant lequel les visiteurs ont l’occasion d’échanger avec les artisans qui peuvent ainsi partager leur passion » , ajoute-t-elle.

L’entrée au Salon de Noël est gratuite pour tous. Les heures seront de 18 h à 21 h le 27 novembre, de 13 h à 21 h le lendemain, de 10 h à 17 h le 29 novembre et de 10 h à 16 h pour la dernière journée.

