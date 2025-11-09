15 à 25 centimètres de neige de dimanche à mardi

Par Renaud Cyr 10:05 AM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo Emy-Jane Déry

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique concernant un avertissement de neige de dimanche soir à la nuit de lundi à mardi.

La première bordée de la saison promet d’en être toute une avec 15 à 25 cm de neige annoncés pour les régions de Québec, la réserve faunique des Laurentides, le Saguenay-Lac-St-Jean et Les Escoumins.

Environnement Canada indique que de la pluie pourrait également se mêler à la neige par moments sur les secteurs près du fleuve.

Ces conditions pourraient rendre les routes enneigées et glissantes, compliquant les déplacements pendant ces 3 jours.

Pour la région de Sept-Îles, les prévisions d’Environnement Canada font état d’une accumulation de 10 à 15 cm avec des vents d’est de 30 km/h avec rafales à 60 km/h.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Jean-Louis Lessard de Baie-Comeau publie Contes de Noël d’antan au Québec

Soccer Côte-Nord veut devenir plus compétitif

Un véhicule percute un poteau aux Bergeronnes

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Jean-Louis Lessard de Baie-Comeau publie Contes de Noël d’antan au Québec

Consulter la nouvelle

Soccer Côte-Nord veut devenir plus compétitif

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 05 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord