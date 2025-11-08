Un véhicule percute un poteau aux Bergeronnes

Vers 7h la Sûreté du Québec (SQ) a été contactée pour une sortie de route au kilomètre 595 de la route 138 aux Bergeronnes.

Aux dires de la porte-parole de la SQ Laurie Avoine il n’y aurait que « quelques dégâts matériels et aucun blessé ».

La porte-parole dit ignorer les causes de la sortie de route mais précise qu’un véhicule aurait percuté un poteau.

La route 138 est demeurée ouverte à la circulation.