Hockey Senior AA : les Pionniers de Baie-Comeau s’offrent un troisième adversaire

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre, vainqueurs à Sept-Îles vendredi soir, n’ont pu faire le même coup à leurs visiteurs à l’aréna Denis-Perron, samedi. Les Pionniers CFL de Baie-Comeau sont demeurés invaincus en trois rencontres en cette saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

Dans une première période houleuse, marquée d’un combat (Keven Charest vs Keven Cloutier) et de plusieurs pénalités mineures, Dany Lebrun a touché la cible dans la dernière minute de jeu pour donner l’avance à la formation cayenne.

Baie-Comeau a frappé fort en deuxième période, trouvant le fond du filet quatre fois dans les six premières minutes, grâce à Xavier Dionne, Maxime Thibault, William Gagnon et William Jean. Le but de ce dernier a d’ailleurs amené l’entraîneur des Marchands à changer son gardien partant, Christopher Jomphe, remplacé par Patrick Jomphe.

Dale Bérubé a réduit l’écart à deux buts dans la huitième minute du deuxième vingt. Toutefois, William Gagnon, avec son deuxième du match, a porté la marque à 5-2, tard dans la période.

Aucun but n’a été inscrit en troisième. Les Pionniers ont ainsi signé une victoire contre chacun de clubs.

Deux matchs sont au calendrier du Circuit CFM en fin de semaine prochaine. Les Pionniers rendront visite aux Gaulois PCR de Port-Cartier vendredi alors que, samedi, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles débarqueront en Minganie pour se mesurer une fois de plus aux Marchands.