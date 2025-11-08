Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’amorce enfin

L’installation de clôture autour de l’hôtel de ville de Sept-Îles ne laisse plus de doute. La démolition du bâtiment de l’avenue De Quen va de l’avant.

TELUS installe le câble sous-marin de fibre optique entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts

Les travaux sont lancés pour la mise en place du câble sous-marin de fibre optique par TELUS, câble reliant les deux rives du Saint-Laurent.

Un sautage record à la mine du Mont-Wright d’ArcelorMittal

Un sautage d’une ampleur historique a eu lieu au complexe minier de Mont-Wright d’ArcelorMittal avec 8,2 millions de tonnes de roche dynamitées en un sautage.

Ian Lafrenière et les Chefs innus « en combat » contre le crime organisé

Les Innus et le gouvernement préparent un « grand rassemblement » commun pour envoyer « un message clair au crime organisé », a révélé au Journal le ministre de la Sécurité publique et responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Pas de Nez rouge à Sept-Îles : une situation difficile pour les tenanciers de bars

Pour une deuxième année de suite, il n’y aura pas Nez rouge à Sept-Îles pour vous ramener à bon port, en toute sécurité, après vos rassemblements festifs des Fêtes. L’absence du service amène certains enjeux.

Opinion – Mon coeur de maman saigne

Aujourd’hui, j’ai accompagné ma fille à l’école comme chaque matin. Nous sommes arrivées 10 minutes avant la cloche. Je l’ai laissée dans la cour et je me suis dirigée vers la voiture. De loin, j’ai vu qu’une de ses amies l’a poussée, mais au lieu de se fâcher, ma fille a couru après les autres filles. Les filles ont continué à la pousser et ma fille s’est retrouvée seule, jouant dans un module de jeux.

Chronique de Réjean Porlier – Le verdict

Il faut vivre une campagne électorale de l’intérieur pour comprendre la gamme d’émotions qu’ont dû traverser les nombreux candidats, leur famille et leur garde rapprochée. Bien sûr, certains d’entre eux ont abordé l’élection municipale avec légèreté, tantôt élus par acclamation ou simplement conscients que les candidats sortants jouissaient pour quelques-uns d’un capital de sympathie difficile à surpasser. Mais plusieurs candidats ont vu leur parcours s’arrêter brusquement, alors qu’ils y croyaient profondément. On peut penser connaître les humeurs d’une population, mais c’est dans l’urne que tout se passe.

Minganie : la clinique dentaire ouvrira à l’été 2026

C’est à l’été 2026, soit presque quatre ans après l’avoir annoncé, que le CISSS de la Côte-Nord planifie ouvrir la clinique dentaire publique de la Minganie.

Un attroupement de baleines filmé au large de Port-Cartier

Un attroupement de baleines a été filmé au large de Port-Cartier dans les derniers jours, par l’observateur de mammifères marins, Jacques Gélineau. On les voit s’alimenter et interagir entre elles, une scène qui se faisait pourtant rarissime depuis plusieurs années.

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre parmi l’élite au Québec

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre de la Ville de Sept-Îles a réussi à se démarquer dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ qui évalue les bibliothèques à la grandeur du Québec.

Panache art actuel s’installera au Musée de la Côte-Nord

Le centre d’artistes Panache art actuel emménagera au cours des prochains mois dans de nouveaux locaux au Musée de la Côte-Nord

Le curling en santé à Sept-Îles

Le Club de curling de Sept-Îles continue d’attirer son lot de joueurs et joueuses. L’intérêt pour ce sport demeure marquant, et même le milieu des affaires s’implique.

Du sang neuf chez les Marchands de Havre-Saint-Pierre

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ouvriront enfin leur saison, un bon deux semaines après les autres formations de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.