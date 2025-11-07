TELUS installe le câble sous-marin de fibre optique entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts

Les travaux sont lancés pour la mise en place du câble sous-marin de fibre optique par TELUS, câble reliant les deux rives du Saint-Laurent.

L’installation de ce câble de 125 km, entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts, viendra renforcer la résilience des télécommunications régionales.

« Celui-ci apportera une redondance essentielle au réseau de télécommunications desservant les communautés entre Baie-Comeau et Lourdes-de-Blanc-Sablon », précise TELUS.

Il s’agit d’un investissement de plus de 20 millions de dollars de la part de TELUS et du Gouvernement du Canada. Cet investissement contribuera à améliorer la fiabilité du réseau pour les communautés de la Côte-Nord.

Sa mise en service est prévue d’ici la fin de l’année. Les opérations de pose du câble s’étendront sur 10 à 15 jours. La compagnie IT International Telecom mobilise des navires spécialisés et des équipements de précision pour assurer une installation conforme aux plus hauts standards de l’industrie.

« Ce déploiement marque l’aboutissement de plusieurs années de planification minutieuse et représente un tournant technologique majeur pour la Côte-Nord », mentionne Nazim Benhadid, chef des services technologiques de TELUS.

Ce câble sous-marin de fibre optique permettra une continuité de service essentielle, notamment lors de conditions météorologiques extrêmes.

Il sera une voie de secours essentielle pour le maintien de tous les services de télécommunications en cas de bris sur le réseau terrestre principal de la route 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles

« Au-delà de la technologie, ce projet garantira aux citoyens un accès fiable aux services essentiels, à l’éducation et aux soins de santé. Investir dans la résilience de nos réseaux, c’est investir dans l’avenir et la prospérité de nos communautés et de notre pays », ajoute M. Benhadid.