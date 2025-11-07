Du sang neuf chez les Marchands de Havre-Saint-Pierre

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre ouvriront enfin leur saison, un bon deux semaines après les autres formations de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

La formation cayenne jouera ses deux premières parties cette fin de semaine. Vendredi, elle se déplace à Sept-Îles pour y affronter les Basques – Groupe Olivier, et le lendemain, elle reçoit, à l’aréna Denis Perron de Havre-Saint-Pierre, les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

Les Marchands comptent sur un nouvel entraîneur-chef en Alain Boudreau, nommé récemment en remplacement de Luc Cyr, qui délaisse ses fonctions pour des raisons personnelles. Il devrait toutefois épauler l’organisation en cours de saison.

Alain Boudreau n’est pas inconnu dans l’entourage de la formation Senior AA de Havre-Saint-Pierre. Il a joué pour les Marchands dans la précédente époque de la ligue, mais également lorsqu’il y a eu sa renaissance il y a trois ans.

« J’arrive sur le fly. Je connais les joueurs pour les côtoyer dans d’autres ligues pour adultes », a fait savoir Alain Boudreau. Il s’est aussi tenu proche de l’équipe l’an dernier, même s’il ne jouait pas.

Il entend poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur. Le nouvel homme de hockey des Marchands ratera toutefois les trois premiers matchs de son équipe pour des raisons familiales. Luc Picard et Guillaume Boulay se partageront alors la tâche.

M. Boudreau se décrit comme un leader et un rassembleur. Il veut continuer de faire progresser la relève.

Les Marchands miseront sur essentiellement le même noyau de vétérans, avec entre autres Dany Lebrun, Louis Thériault comme capitaine, Johney Cormier, Marc-Antoine Jomphe, Keven Cloutier et Timmy Lavallée.

Chez les jeunes Marchands, on retrouve notamment Tommy Arsenault, Yoan Cyr, Yoan Thériault et les Jomphe, soit Félix et William.

Du renfort

Comme Havre-Saint-Pierre a le plus petit bassin de la ligue, elle peut faire appel à trois joueurs de l’extérieur. Les Marchands aligneront donc Anthony Pelletier et Dale Bérubé de Fermont.

La formation cayenne a aussi pigé à Sept-Îles et Baie-Comeau pour des joueurs non protégés, ou qui n’ont pas pris part au camp de l’équipe de leur ville. Elle comptera ainsi sur Nico Grégoire (Uashat) et Jérémy Miville (Baie-Comeau).

Dans les buts, Patrick et Christopher Jomphe se partageront le filet. Zack Thériault sera le troisième gardien du club.

Pour l’identité de son équipe, l’entraîneur des Marchands, Alain Boudreau, décrit son club comme étant dynamique et compétitif, avec de la fougue et travaillant.