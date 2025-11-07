60 000 comprimés de métamphétamine saisis sur la rue Marsolet à Sept-Îles

Par Éditions Nordiques 8:59 AM - 7 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo archives

Les autorités policières ont mené une perquisition d’envergure, jeudi, sur la rue Marsolet, après le démantèlement d’une cellule de vente de stupéfiant dans les derniers jours, à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam. 

Les opérations de l’Équipe mixte de Sept-Îles se poursuivent. Près de 60 000 comprimés de méthamphétamine ont été retirés du marché illicite, dans le cadre d’une perquisition sur la rue Marsolet. 

« Ceci fait suite au démantèlement d’une cellule de vente de stupéfiant le 5 novembre », a précisé la Sûreté du Québec. 

Des arrestations sont à prévoir dans cette nouvelle phase, ont fait savoir les autorités, vendredi. 

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Du sang neuf chez les Marchands de Havre-Saint-Pierre

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’amorce enfin

Immigration : la priorité donnée aux immigrants francophones en région

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Du sang neuf chez les Marchands de Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’amorce enfin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 05 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord