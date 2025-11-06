Sept-Îles : encore un bris à la conduite
Cône Photo Pixabay
La conduite de refoulement sanitaire de la Ville de Sept-Îles fait encore des siennes. Un énième bris est survenu, cette fois, c’est sur la rue Mgr-Blanche.
Ce nouveau bris affecte encore une fois le procédé de traitement des eaux usées de la Ville de Sept-Îles, procédé suspendu temporairement.
« Nous demandons à la population de réduire temporairement l’utilisation de l’eau afin d’en limiter les rejets dans la baie », indique la municipalité.
Cet avis s’adresse aux secteurs du centre-ville, de place de l’Anse ainsi que du Ferland.
L’eau potable peut être consommée en toute sécurité.
