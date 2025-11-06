Sept-Îles : encore un bris à la conduite 

Par Sylvain Turcotte 3:58 PM - 6 novembre 2025
Temps de lecture :

Cône Photo Pixabay

La conduite de refoulement sanitaire de la Ville de Sept-Îles fait encore des siennes. Un énième bris est survenu, cette fois, c’est sur la rue Mgr-Blanche. 

Ce nouveau bris affecte encore une fois le procédé de traitement des eaux usées de la Ville de Sept-Îles, procédé suspendu temporairement. 

« Nous demandons à la population de réduire temporairement l’utilisation de l’eau afin d’en limiter les rejets dans la baie », indique la municipalité.

Cet avis s’adresse aux secteurs du centre-ville, de place de l’Anse ainsi que du Ferland.

L’eau potable peut être consommée en toute sécurité. 

Elle devait durer plus de 100 ans

