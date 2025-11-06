Panache art actuel s’installera au Musée de la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:44 AM - 6 novembre 2025
Temps de lecture :

Musée de la Côte-Nord Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le centre d’artistes Panache art actuel emménagera au cours des prochains mois dans de nouveaux locaux au Musée de la Côte-Nord

L’organisme se devait de trouver un nouveau domicile à la suite de son départ forcé de la Maison des médias à Sept-Îles. Télé-Québec, propriétaire du bâtiment de l’avenue Évangéline, souhaite s’en départir et a indiqué aux différents locataires qu’ils devaient déménager.

Dès septembre 2026, Panache art actuel s’installera dans la salle d’exposition située au fond du musée. Cette pièce qui était connue  sous le nom de salle polyvalente prendra officiellement le nom Espace Panache. Ce lieu accueillera les expositions du centre d’artistes ainsi qu’un nouvel espace consacré à la création numérique.

Cette collaboration entre Panache art actuel et le Musée de la Côte-Nord est tout naturel. C’est au sein même du musée que le centre d’artistes a vu le jour il y a dix-sept ans. Par voie de communiqué, les deux organisations ont espoir que le renouvellement de cette collaboration permettra de consolider l’écosystème culturel nord-côtier, de favoriser l’accès à la création contemporaine, d’encourager la circulation des savoirs et de stimuler la vitalité artistique de la région.

La venue de Panache art actuel au Musée de la Côte-Nord permettra de mettre plus en avant le travail des artistes.

« L’art actuel n’est pas vraiment dans le mandat du musée. Il travaille plus au niveau du patrimoine, l’histoire et l’archéologie, tandis que nous, on a une expertise dans l’art actuel. On vient bonifier l’offre du musée. On va pouvoir offrir une programmation encore plus intéressante en mettant nos forces ensemble », affirme la directrice générale d’art actuel Julie Godin.

Julie Godin, directrice de Panache art actuel. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Il y a aussi des avantages pour le Musée de la Côte-Nord d’accueillir Panache art actuel. 

« Ça va enlever une charge de travail à l’équipe du musée qui n’aura plus à gérer la salle polyvalente pour trouver des expositions », affirme la directrice du Musée de la Côte-Nord, Mélissa Lacroix.

Dans un contexte financier difficile pour les musées, ce partenariat est très intéressant. Avoir un niveau locataire aidera un peu le Musée de la Côte-Nord. De plus, il y aura aussi des économies indirectes étant donné que Panache art actuel sera responsable de gérer certains aspects au niveau de la programmation culturelle. 

Projet culturel

L’aménagement de cet espace au musée permettra également à Panache de concrétiser l’un de ses projets structurants, ARRIMAGE. Ce dernier a pour objectif de doter la Côte-Nord d’un lieu professionnel et inclusif dédié à la recherche, à la création et à la diffusion en art actuel.

L’arrivée de Panache au Musée sera inaugurée par un projet d’envergure de l’artiste multidisciplinaire Nady Larchet, originaire de la Côte-Nord, en décembre 2025. Elle se spécialise dans les arts sonores, numériques et électroniques.

