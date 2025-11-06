Le curling en santé à Sept-Îles

Le Club de curling de Sept-Îles continue d’attirer son lot de joueurs et joueuses. L’intérêt pour ce sport demeure marquant, et même le milieu des affaires s’implique.

Les problèmes d’humidité rencontrée l’an dernier qui ont forcé l’arrêt des activités durant trois mois, soit de la fin octobre à la mi-janvier, sont plus que chose du passé.

« Tout est sous contrôle. On a fait nos devoirs », souligne le président du Club de curling de Sept-Îles, Éric Lavoie. Les tuiles du plafond ont été changées. « On fait des vérifications régulièrement », ajoute-t-il.

La saison 2025-2026 est bien partie. Le coup d’envoi a été donné avec le Tournoi d’ouverture – Les Galeries Montagnaises, tenu du 14 au 17 octobre.

Pour les différentes ligues, c’est près de 200 membres, en plus d’une quinzaine de personnes en attente, qui devraient pouvoir s’intégrer prochainement.

L’organisation dénombre 21 nouveaux membres. Le curling est aussi bien présent chez les Innus, avec 24 membres. Deux tournois sont d’ailleurs organisés par eux.

L’an passé, le Club comptait 244 adeptes.

« Au-dessus de 200, c’est une bonne année. On tourne autour de ces eaux-là », indique M. Lavoie.

Les ligues du Club de curling de Sept-Îles rejoignent les joueurs et joueuses de différents niveaux, qu’elles soient participatives, intermédiaires ou de compétition.

Les aînés ont également leur circuit de jour.

« C’est notre bassin de bénévoles qui viennent nous aider de temps en temps », mentionne Éric Lavoie.

Le curling rejoint aussi les personnes de tous âges. On parle d’un rayonnement de 8 à 88 ans.

« Ça démontre que c’est un sport pour tous », précise le président.

Lorenzo Losier est le membre le plus âgé. Il a 88 ans. Il est le seul octogénaire du Club de curling de Sept-Îles à jouer encore de façon classique avec la glisse.

« Certains poursuivent la pratique de ce sport grâce à la baguette pour lancer les pierres », mentionne M. Lavoie. « Normalement, ce sont des joueurs qui ne joueraient plus sans ça. »

Les partenaires présents

L’engouement pour le Club de curling de Sept-Îles se remarque également par les entreprises du milieu qui veulent être commanditaires. 56 logos se retrouvent au total des quatre glaces, pour la saison 2025-2026. Les partenaires se partagent différents emplacements, sans compter les affiches sur les murs.

Tournois

Au-delà des ligues, trois rendez-vous importants sont au calendrier pour la saison 2025-2026, soit le Skins Game du 13 au 16 novembre et le Côte-Nord Alouette Invitation, du 19 au 22 mars.

L’ajout de classe participation pour certains tournois permet d’attirer plus de participants sur les glaces, mais aussi, en dehors, souligne le président.

Le Club de curling de Sept-Îles sera l’hôte du Championnat provincial des maîtres (60 ans et plus) du 14 au 22 février. Il y aura assurément une équipe hôte et une de la région, tant chez les hommes que chez les femmes.