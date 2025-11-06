La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles s’amorce enfin

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:44 PM - 6 novembre 2025
Temps de lecture :

La démolition est commencée pour l’hôtel de ville de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’installation de clôture autour de l’hôtel de ville de Sept-Îles ne laisse plus de doute. La démolition du bâtiment de l’avenue de Quen va de l’avant.

Officiellement, les travaux ont débuté ce jeudi. Initialement, la Ville de Sept-Îles souhaitait amorcer la démolition durant la semaine du 20 octobre, mais des démarches judiciaires ont retardé le tout. Après une décision rendue lundi matin par un juge de la cour supérieure, la municipalité va de l’avant.

Cette démolition fait partie de l’entente signée entre la Ville de Sept-Îles et le CISSS de la Côte-Nord en avril 2024. Il est prévu que le terrain de l’hôtel de ville sera cédé au CISSS, qui s’en servira pour aménager un nouveau stationnement dans le cadre de son projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles. La Ville reçoit la somme de 18,5 M$ dans cette transaction.

Les travaux de démolition seront réalisés par l’entreprise Géniam pour un montant de 937 365 $.

Plusieurs étapes sont prévues pour le démantèlement du bâtiment. Il y a le retrait des composantes électriques, les travaux de désamiantage, le débranchement des services d’aqueduc et d’égout, et bien sûr la démolition de l’hôtel de ville.

La municipalité prévoit que le chantier sera exécuté d’ici la mi-janvier. Elle espère ainsi respecter les délais prévus par l’entente signée avec le CISSS de la Côte-Nord. Cette dernière prévoit une pénalité de 50 000 $ si les travaux ne sont pas réalisés d’ici le 12 janvier.

François Legault interpellé pour stopper la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

