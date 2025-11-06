Minganie : la clinique dentaire ouvrira à l’été 2026

C’est à l’été 2026, soit presque quatre ans après l’avoir annoncé, que le CISSS de la Côte-Nord planifie ouvrir la clinique dentaire publique de la Minganie.

À l’automne 2022, le gouvernement du Québec avait informé la population de ce projet toujours non réalisé à ce jour.

Or, des avancées ont eu lieu dans les derniers mois. En août, un contrat pour la location de locaux qui accueilleront la clinique a été conclu pour la somme de 1 M$. De plus, un autre appel d’offres est en cours pour l’achat d’équipements de dentisterie.

Avec ces nouveaux développements, le CISSS de la Côte-Nord prévoit procéder à l’ouverture de la clinique à l’été 2026.

Elle comptera quatre salles qui pourront offrir des traitements préventifs et curatifs. Les soins qui y seront offerts seront essentiellement les mêmes que les autres cliniques dentaires publiques de la Côte-Nord, soit à Fermont et en Basse-Côte-Nord.

Le CISSS lancera un processus de recrutement, afin de combler les postes disponibles.

« À terme, l’équipe clinique sera composée de deux dentistes, deux hygiénistes dentaires, deux assistantes dentaires et une agente administrative », explique par courriel Jean-Christophe Beaulieu, porte-parole pour le CISSS de la Côte-Nord.

Soulagement

La concrétisation du projet est accueillie avec un certain soulagement en Minganie. Le printemps dernier, les élus de la MRC avaient fait connaître leur insatisfaction envers le manque d’avancées concrètes dans le dossier.

« On est déçu de la façon dont cela s’est fait. On parle de l’été 2026 pour un projet qui avait été annoncé en 2022 et qui devait voir le jour à l’automne 2024. On parle d’un projet important au niveau de la santé qui a deux ans de retard », dit la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard. « On est partagé entre le sentiment de déception d’avoir dû attendre deux ans de plus, mais soulagé de voir qu’enfin le projet verra le jour. »

Les besoins pour une clinique de soins dentaires en Minganie sont réels. Depuis plusieurs années, la région se retrouve sans dentiste. Il faut aussi prendre en compte que les cliniques les plus proches de la Minganie, sur la Côte-Nord, sont débordées.

Les Minganois doivent donc se déplacer à l’extérieur pour des soins dentaires, ou espérer obtenir un rendez-vous avec un dentiste qui se rend notamment à Havre-Saint-Pierre de façon ponctuelle, afin de traiter les urgences, ainsi que les examens et nettoyages.

« C’est une situation préoccupante. On est donc heureux que bientôt, on pourra avoir notre clinique dentaire en Minganie », conclut la préfète.