Immigration : la priorité donnée aux immigrants francophones en région

Par Johannie Gaudreault 4:21 PM - 6 novembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé une baisse des seuils d’immigration au Québec. Photo Facebook

« La priorité sera accordée aux candidates et candidats francophones, diplômés et établis en région. » C’est ce qu’a déclaré le ministre Jean-François Roberge le 6 novembre lors de l’annonce des nouveaux seuils de réduction pour l’immigration permanente et temporaire pour les quatre prochaines années au Québec.

Déposé ce matin à l’Assemblée nationale, le Plan d’immigration 2026-2029 vise l’admission d’environ 45 000 personnes résidentes permanentes annuellement, soit une baisse d’un peu plus de 10 000 comparativement à 2025.

En matière d’immigration temporaire, le Québec vise dans les programmes sur lesquels il a un contrôle un maximum de 65 000 titulaires de permis pour le programme des travailleurs étrangers temporaires et de 110 000 titulaires de permis dans le programme des étudiants étrangers présents sur le territoire en 2029.

Cette décision s’inscrit dans la volonté du gouvernement de respecter la capacité d’accueil du Québec. « Ceci aura pour effet de réduire la pression sur nos services publics, le logement, le français et les services d’intégration », indique Québec par voie de communiqué.

Priorité aux régions

Le gouvernement du Québec accorde une attention particulière à la situation du français ainsi qu’à la vitalité économique de nos régions. Il entend donc favoriser l’admission permanente des personnes déjà sur place, principalement dans les régions, en plus de maintenir une part importante des personnes immigrantes connaissant le français.

« L’usage du français demeure la clé d’une pleine participation à la vie québécoise et d’une intégration réussie », estime le gouvernement.

Pour le député de René-Lévesque, Yves Montigny, les mesures annoncées aujourd’hui sont une excellente nouvelle pour les régions.

« Le gouvernement a porté une attention particulière aux réalités régionales, en favorisant l’admission permanente des personnes déjà établies ici. Cette planification sur quatre ans permet de donner de la stabilité à nos entreprises en région », estime-t-il.

« Cette approche responsable et équilibrée permettra de renforcer à la fois notre vitalité économique et notre identité culturelle. Elle répond aux besoins du marché du travail tout en soutenant le développement durable de nos communautés, comme ici, dans René-Lévesque », poursuit le député.

De son côté, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) exprime de vives préoccupations quant aux impacts potentiels des orientations des deux paliers de gouvernement en matière d’immigration.

Selon elle, dans plusieurs régions, comme la Côte-Nord, la réduction des seuils d’immigration temporaire et permanente met en péril la vitalité économique et la capacité à maintenir les services essentiels. L’UMQ réitère l’urgence d’adopter une approche différenciée et concertée en matière d’immigration, afin de soutenir pleinement le développement de toutes les régions du Québec.

« Ces deux annonces ne sont pas ancrées dans les réalités des différentes régions du Québec. Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie de main-d’œuvre, réduire les seuils d’immigration sans les régionaliser revient à affaiblir les bases mêmes de notre vitalité collective », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l’UMQ et maire de Mascouche.

L’UMQ accueille favorablement l’intention du gouvernement du Québec de favoriser l’admission permanente des personnes déjà sur place, principalement dans les régions. L’ajustement par le gouvernement du Canada du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) demeure essentiel, dit-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Sept-Îles : encore un bris à la conduite 

Le curling en santé à Sept-Îles

Panache art actuel s’installera au Musée de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sept-Îles : encore un bris à la conduite 

Consulter la nouvelle

Le curling en santé à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 05 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord