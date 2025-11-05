Les Saguenéens blanchissent encore le Drakkar

Les Saguenéens de Chicoutimi ont encore eu le numéro du Drakkar, mercredi soir, quand ils sont signé un triomphe décisif de 6-0 devant 1085 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Victorieux par un jeu blanc de 3-0 lors de leur récente visite (10 octobre) sur la Côte-Nord, les Bleus ont remis cela avec une autre conquête convaincante face à leurs grands rivaux de la division Est.

Victimes d’un troisième revers de suite à la maison, les membres de l’équipage n’ont jamais vraiment été en mesure de suivre la cadence face à un club aguerri, qui a dominé tous les aspects de la rencontre.

Détenant le deuxième meilleur jeu de puissance de la LHJMQ (taux d’efficacité de plus de 30 %), les Sags ont de nouveau frappé avec la vitesse de l’éclair avec trois de leurs six buts inscrits en supériorité numérique.

Le vétéran Thomas Desruisseaux a d’ailleurs ouvert la marque, en première période, lors d’un avantage d’un homme. Le joueur de centre a habilement préparé le deuxième filet des siens, celui de Maxim Massé, au cours du deuxième engagement.

Poussée de quatre buts

Tirant de l’arrière par la marque de 2-0 après 40 minutes de jeu, les vikings du navire ont limité les dégâts avant de voir l’adversaire sonner la charge avec une poussée de quatre buts au dernier tiers.

Très brouillons dans leur territoire, les locaux ont éprouvé beaucoup d’ennuis à sortir la rondelle et, face à une formation avec beaucoup d’expérience, ils ont fini par en payer le prix.

Limité à seulement 22 tirs au but, le Drakkar a eu quelques flashs offensifs, mais le gardien de but des Sags Raphaël Précourt a veillé au grain avec les arrêts clés aux bons moments.

« Ça bougeait vite en début de partie et il a fallu s’ajuster rapidement. Notre jeu a été meilleur en deuxième période, mais les unités spéciales ont fait la différence de leur côté », a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Tout en soulignant le manque de concentration et de focus de ses hommes à plusieurs moments, le pilote n’a d’ailleurs pas mâché ses mots quand est venu le temps de commenter la troisième période.

« Je deviens très émotif quand il est question de fierté au sein du club. Ça m’écœure pour Lucas Beckman de voir ses coéquipiers le laisser tomber de la sorte. Il en est aussi pour le logo du Drakkar et les spectateurs qui se déplacent pour venir nous encourager. »

En vitesse

Maxim Massé (son deuxième du match), Maxim Schâfer, Gryphon Watson-Bucci et Anton Linde ont complété le pointage face au cerbère Lucas Beckman, laissé à lui-même plus souvent qu’à son tour.

En plus d’être blanchi sur la feuille de pointage, le Drakkar (victime d’un 15e revers cette saison) a été incapable de profiter des quatre supériorités numériques durant la rencontre.

Les Baie-Comois compléteront leur série de huit matchs consécutifs à domicile, samedi, quand ils recevront la visite des Olympiques de Gatineau. Le Drakkar se déplacera ensuite vers Chicoutimi, dimanche.