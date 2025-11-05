La réduction annoncée de travailleurs étrangers temporaires et l’insuffisance de logements et de services publics préoccupent la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM), au lendemain du dépôt du budget fédéral.

« La réduction annoncée des travailleurs étrangers temporaires pourrait freiner la capacité des entreprises à répondre à la demande et à assurer leurs opérations », affirme la CCSIUM dans un communiqué.

Elle ajoute que « l’insuffisance de logements et la pression sur les services de santé et d’accueil limitent l’attraction et la rétention des travailleurs nécessaires aux projets économiques majeurs ».

« Une entreprise peut vouloir investir, mais elle ne peut pas le faire si les travailleuses et travailleurs n’ont pas de logement ou de services adéquats pour s’établir ici. Les régions doivent faire partie des solutions dès le départ », commente le directeur général de la Chambre, Christophe James.

Pour l’organisation, ces enjeux sont incontournables pour les régions éloignées.

Opportunités à saisir

La CCSIUM dit tout même accueillir favorablement le budget fédéral, qu’elle décrit comme misant sur la productivité, l’innovation, les infrastructures et l’accès des entreprises canadiennes aux contrats de défense.

« Ces priorités représentent des occasions importantes pour l’économie régionale, autant pour nos grandes industries que pour nos PME, nos commerces, nos entreprises de services et nos entrepreneurs innus », fait valoir la Chambre.

Elle souligne quatre retombées positives à saisir pour les entreprises nord-côtières, dont un accès élargi aux contrats fédéraux, de nouveaux incitatifs pour moderniser les opérations, des investissements en infrastructures et un appui stratégique au développement de minéraux critiques.

Elle voit ce dernier élément comme « une opportunité majeure pour les projets miniers et portuaires de la région dans les secteurs de l’électrification et des technologies propres ».

« Les investissements annoncés vont dans la bonne direction. Il faudra maintenant s’assurer qu’ils se concrétisent sur le terrain, pour soutenir la croissance et la compétitivité de nos entreprises ici à Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam », indique M. James.