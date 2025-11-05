La bibliothèque Louis-Ange-Santerre parmi l’élite au Québec

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre de la Ville de Sept-Îles a réussi à se démarquer dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ qui évalue les bibliothèques à la grandeur du Québec.

Les bibliothèques sont évaluées selon cinq critères neutres et équitables, soit : les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, une superficie adéquate, les ressources humaines et le nombre de places assises.

À la suite de cette évaluation, la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre a obtenu un score de 89 %, ce qui en fait l’un des établissements les mieux cotés au Québec. La bibliothèque Louis-Ange-Santerre a obtenu un ruban 5, soit la plus haute cote décernée.

Cette reconnaissance est accueillie avec une grande fierté au sein de l’équipe du Service des loisirs et de la culture.

« Elle témoigne de l’appréciation de la population envers nos activités et confirme que la bibliothèque est bien plus qu’un lieu de prêt : c’est un véritable troisième lieu de vie, où nos employés s’investissent chaque jour pour offrir ce petit plus qui fait toute la différence », affirme la superviseure culture et bibliothèque, Pascale Malenfant.

Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts d’investissements qui sont faits dans les bibliothèques publiques des municipalités.