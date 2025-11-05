Il n’est pas sécuritaire de consommer l’eau à Maliotenam

Services aux Autochtones Canada a émis un avis demandant aux résidents de Maliotenam de faire bouillir leur eau, mercredi.

« Il n’est pas sécuritaire de consommer l’eau de la communauté », indique l’organisme fédéral, dans un communiqué.

Il faut faire bouillir l’eau du robinet à gros bouillon pendant au moins une minute avant de la consommer.

« Ne buvez pas l’eau des fontaines publiques. Ce n’est pas sécuritaire », ajoute Services Autochtones.

Il est aussi demandé de laver les bébés et les jeunes enfants « à la mitaine, car ils pourraient accidentellement avaler de l’eau et devenir malades ».

« Si vous ou une personne de votre foyer buvez accidentellement de l’eau et tombez malades, vous devez immédiatement obtenir des soins médicaux », précise l’organisation.

Un avis officiel sera envoyé, lorsqu’il ne sera plus nécessaire de faire bouillir l’eau.