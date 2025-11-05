Difficile pour les tenanciers de bars

Pour une deuxième année de suite, il n’y aura pas Nez rouge à Sept-Îles pour vous ramener à bon port, en toute sécurité, après vos rassemblements festifs des Fêtes. L’absence du service amène certains enjeux.

L’organisation provinciale qui chapeaute Nez rouge a tenté tant bien que mal de trouver un nouveau maître d’œuvre à Sept-Îles, après le retrait de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

Les organismes qui endossent ce rôle de maître d’œuvre ont un lien avec la jeunesse, ou le sport amateur. Il s’agit d’une occasion pour eux d’amasser des fonds pour leur propre mission. L’organisation du service de raccompagnement nécessite toutefois un investissement en temps et en ressources humaines.

« Ainsi, pour les organismes qui ont parfois des ressources plus limitées, il devient difficile d’envisager pouvoir déployer sereinement et efficacement une campagne annuelle de l’Opération Nez rouge, et ce, malgré la notoriété de cette initiative et les retombées concrètes pour les communautés », indique sa directrice générale, Marylin Vigneault.

En l’absence du service, la direction d’Opération Nez rouge invite la population à prévoir ses déplacements en ciblant un conducteur désigné, en restant dormir sur place lorsque possible, ou encore, en appelant un taxi ou un ami pour un retour sécuritaire.

Des enjeux

Du côté du Centre des congrès de Sept-Îles, lieu de plusieurs rassemblements, le propriétaire soutient que l’absence du service de Nez rouge est « très difficile à gérer ».

« On a déjà vu en plein mois de décembre des clients attendre des taxis jusqu’à 5 h 30 le matin. Je vais régulièrement reconduire des gens. J’ai même quelques fois dormi au Centre des congrès, parce qu’il n’y avait pas de raccompagnement disponible », mentionne Michaël Ouellet.

Quant à Dave Pineault, copropriétaire du Bar le Toxedo, il indique que c’est un manque pour Sept-Îles la perte de Nez rouge, avec les nombreux partys des fêtes à venir.

Il aimerait voir le gouvernement faire davantage de publicités de sensibilisation, en fournissant notamment des visuels pour les établissements.

« Nous avons beaucoup à gérer à l’intérieur, donc il est difficile et pratiquement impossible de s’occuper de ce qui se passe avec les clients une fois à l’extérieur », a-t-il fait savoir.

Les taxis en renfort

Le président de Radio Carillon Taxi à Sept-Îles, Carl Chiasson, dit être prêt à répondre à la demande, après avoir été pris par surprise l’an dernier.

« Cette année, on se prépare mieux », assure-t-il.

L’absence du service représente tout de même plus de revenus potentiels pour les taxis. « Ce sont des voyages de plus », admet M. Chiasson. Il indique cependant que le service de raccompagnement était le bienvenu, car il permettait de désengorger les chauffeurs.

La priorité de Carl Chiasson est le service à la clientèle, dit-il. Pas moins de 12 taxis seront en circulation les soirs de fêtes.

Chacun des conducteurs de taxis aura un back up qui pourra ramener le véhicule du client, si demandé, « au lieu de quitter avec deux voitures de taxis », indique-t-il.

Carl Chiasson attend aussi la demande des entreprises pour les partys. Il pourra orienter ses chauffeurs en conséquence. Comme ils ne sont plus soumis à une règle de zonage pour être en attente, ils pourront être près des lieux de rassemblements.

« On travaille fort pour donner du bon service. On s’implique pour être présent », mentionne-t-il.

C’est grâce à Carl Chiasson et son équipe que le service de taxi de nuit (18 h à 6 h) continue chez Carillon Taxi, puisque cela répond à une demande importante.

M. Chiasson gère les taxis dont il est le copropriétaire pour ce quart de travail.

Son associé et lui sont propriétaires du tiers des 30 taxis de la compagnie septilienne.

Alouette s’adapte

Plusieurs entreprises faisaient appel au service de raccompagnement Nez rouge. C’est notamment le cas d’Aluminerie Alouette pour ses deux soirées de Noël organisées par son club social, ainsi que les occasions de fraterniser des équipes à l’approche du temps des Fêtes.

« Comme lors de chaque activité tout au long de l’année et pas seulement aux Fêtes, Aluminerie Alouette encourage les comportements responsables en sensibilisant les employés et en offrant gratuitement les raccompagnements en taxi. Plusieurs de nos employés favorisent également le covoiturage avec un chauffeur désigné », indique Maxime Lelièvre, du service des communications de l’entreprise.