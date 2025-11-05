Des trafiquants de drogue épinglés à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam

Sept arrestations et cinq perquisitions ont eu lieu dans les dernières heures, à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

Depuis cette nuit, l’Équipe mixte de Sept-Îles a procédé à l’arrestation de sept suspects et a perquisitionné cinq lieux de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

« Avec la collaboration du Groupe tactique d’intervention, les policiers ont pu mettre la main au collet de plusieurs présumés trafiquants de drogue du secteur en plus de retirer du marché illicite les drogues », ont indiqué les corps policiers, mercredi après-midi.

Près de 3000 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, environ 500 grammes de cannabis, des champignons magiques et deux armes de poing de calibre 9 mm chargées ont été saisis.

Des comparutions pourraient avoir lieu au palais de justice de Sept-Îles, en fin d’après-midi.

Les opérations ont été menées conjointement par la Sûreté du Québec, la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam et la Gendarmerie Royale du Canada. L’Équipe mixte vise à lutter contre le crime organisé et la violence armée sur la Côte-Nord.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.