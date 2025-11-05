Budget fédéral : des investissements clés pour la Côte-Nord

Par Karianne Nepton-Philippe 11:30 AM - 5 novembre 2025
Temps de lecture :

Éric Dufour est associé en conseil en management et vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton. Photo courtoisie

La Côte-Nord se retrouve en bonne position au lendemain du dépôt du budget fédéral, surtout au niveau des infrastructures et des minéraux critiques, selon l’analyse d’un expert de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Éric Dufour est associé en conseil en management et vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton. Selon lui, il y a des investissements intéressants dont la Côte-Nord pourrait bénéficier dans ce nouveau budget. 

« Le gouvernement a pris la peine de démêler les dépenses qui créent des déficits. […] Avec l’incertitude en ce moment, il a pris la décision de faire des investissements pour travailler à mettre à jour les infrastructures », explique-t-il d’entrée de jeu. 

Selon son analyse, la Côte-Nord est « bien positionnée avec la stratégie au niveau des minéraux critiques ». 

Le Fonds de diversification des corridors, qui prévoit 5 milliards de dollars sur 7 ans, est une mesure saluée par M. Dufour. « C’est intéressant à condition qu’on ajuste l’écosystème pour profiter des opportunités », poursuit-il. 

« La raison pour laquelle c’est intéressant pour la Côte-Nord, c’est parce que vous avez un port en eau profonde, sur la ligne du fleuve Saint-Laurent. Et la Côte-Nord a tout intérêt à optimiser ses infrastructures », soutient-il. 

Des mesures positives, d’autres à ajuster

Comme dans tout budget, des annonces sont positives, mais d’autres ont le potentiel de nuire à des enjeux des régions, comme la Côte-Nord. 

Éric Dufour voit d’abord d’un bon œil des investissements en termes de création de logements ou de support envers l’industrie du bois d’œuvre.

Il se désole toutefois de la diminution du nombre d’immigrants temporaires de 673 000 à 385 000. 

« On se doit d’avoir accès aux travailleurs immigrants temporaires pour maintenir les activités et faire de la croissance », déclare-t-il. 

« Le gouvernement a dit qu’il analyserait le tout par rapport aux besoins des régions spécifiques. […] Il faut travailler ça, parce qu’avec l’annonce qu’il fait là, ça ne fonctionnera pas. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre parmi l’élite au Québec

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam « préoccupée » par des mesures du budget fédéral

Il n’est pas sécuritaire de consommer l’eau à Maliotenam

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La bibliothèque Louis-Ange-Santerre parmi l’élite au Québec

Consulter la nouvelle

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam « préoccupée » par des mesures du budget fédéral

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 05 novembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord