Opinion – Mon coeur de maman saigne

Aujourd’hui, j’ai accompagné ma fille à l’école comme chaque matin. Nous sommes arrivées 10 minutes avant la cloche. Je l’ai laissée dans la cour et je me suis dirigée vers la voiture. De loin, j’ai vu qu’une de ses amies l’a poussée, mais au lieu de se fâcher, ma fille a couru après les autres filles. Les filles ont continué à la pousser et ma fille s’est retrouvée seule, jouant dans un module de jeux.

Je suis sortie de ma voiture et je me suis dirigée vers la cour. Quand elle m’a vue, elle a éclaté en pleurant et m’a dit que personne ne voulait jouer avec elle et que les autres enfants la poussaient.

Mon cœur de maman saignait.

J’ai essayé de la calmer et je me suis dirigée vers l’éducatrice, pour lui expliquer la situation. Elle m’a rassuré qu’elle allait parler avec les enfants.

Ma fille a seulement 5 ans et elle est en maternelle. Je ne supporte pas l’idée qu’elle puisse vivre cela chaque jour sans rien me dire. C’est peut-être la première fois, peut-être que cela arrive à d’autres enfants aussi…

Je voudrais lancer un message aux parents : s’il vous plaît, parlez avec vos enfants chaque jour, même à 5 ans. C’est à cet âge qu’il faut leur expliquer l’importance d’être gentil avec les autres et de respecter les différences.

L’intimidation peut commencer très tôt, et il est de notre responsabilité de leur apprendre les valeurs de l’empathie et du respect.