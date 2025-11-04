François Legault interpellé pour stopper la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:12 PM - 4 novembre 2025
Une roulotte de chantier est déjà présente sur le site de l'hôtel de ville en prévision des travaux de démolition. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Après deux revers en Cour supérieure, trois citoyens de Sept-Îles se tournent maintenant vers le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour tenter d’empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles.

Une lettre a été envoyée aux deux élus, ainsi qu’au président-directeur général CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Miron, par Marie-Josée Desrosiers, Marc Fafard et Mario Dufour. Il s’agit des trois mêmes citoyens qui ont intenté des démarches judiciaires dans les dernières semaines pour empêcher les travaux de démolition. Deux décisions en Cour supérieure ont rejeté les demandes et la municipalité peut aller de l’avant avec la démolition du bâtiment.

Dans la missive des trois citoyens, il est demandé au ministre de « réévaluer la nécessité de démolir l’hôtel de ville » et d’explorer des scénarios de revalorisation de l’édifice qui date de 1960.

La démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles fait partie prenante de l’entente signée entre la municipalité et le CISSS de la Côte-Nord pour la vente du terrain pour la somme de 18,5 M$. Cet espace sur l’avenue De Quen doit servir à faire de nouveaux stationnements. Ils viendront combler ceux qui seront perdus dans le cadre du projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.

De son côté, la Ville de Sept-Îles, à la suite de la dernière décision judiciaire, a annoncé son intention d’aller de l’avant avec la démolition et demandera à l’entrepreneur de remobiliser ses équipes. Initialement, les travaux de démolition devaient débuter le 20 octobre, mais les démarches judiciaires ont retardé le tout.

