Un nouveau maire pour Havre-Saint-Pierre

Les Cayens ont décidé d’opter pour le changement en élisant André Thériault comme maire de Havre-Saint-Pierre.

Il défait ainsi le maire sortant, Paul Barriault, qui tentait d’obtenir un deuxième mandat, après avoir été élu par acclamation en 2021.

André Thériault a obtenu 55,3 % des suffrages exprimés contre 44,7 % pour M. Barriault.

M. Thériault, qui est récemment retraité, a travaillé pendant 40 ans à la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans différents départements. Il a terminé sa carrière comme coordonnateur des travaux publics.

Parmi les priorités qu’il a identifiées durant la campagne, il a ciblé l’aréna, les infrastructures d’eau et l’état des rues.

Il a aussi lancé quelques flèches à son adversaire lors de la campagne, affirmant que le maire sortant Paul Barriault « n’a jamais eu le cœur à l’ouvrage ».

Ailleurs en Minganie

Pour les autres villages en Minganie, il y a un mélange entre changement et continuité, selon les communautés.

Pour la municipalité de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger (68,75 %) a obtenu un deuxième mandat face à John Pineault (31,25 %). Il s’agissait d’un affrontement similaire à celui de la dernière élection, en 2021.

À Rivière-au-Tonnerre, le parti politique Ensemble pour Rivière-au-Tonnerre a remporté six des sept sièges à la table du conseil. C’est notamment le cas pour la mairie, où Benoit De Mulder a été élu face à Stephen Bourgoin et le maire sortant, Jacques Bernier.

Georges Bachand est le nouveau maire de Rivière-Saint-Jean. Il succède à Josée Brunet qui a décidé de ne pas se représenter.

À Longue-Pointe-de-Mingan, Ginette Paquet a reçu la confiance de 78 % des électeurs et obtient ainsi un deuxième mandat comme mairesse.

Le conseiller sortant Romuald Gallant occupera désormais les fonctions de maire d’Aguanish. Il a défait le maire sortant Léonard Labrie et Guillaume Coutu.

Rappelons que Sébastien l’Écuyer a été réélu par acclamation à Baie-Johan-Beetz.