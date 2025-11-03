Un nouveau maire à Natashquan

L’élection à la mairie de Natashquan a fait couler beaucoup d’encre durant cette campagne. C’est finalement Richard Beaudry qui a été élu maire.

Richard Landry a défait le maire sortant, Henri Wapistan. M. Beaudry a obtenu 60,7 % des voix, contre 39,3 % pour M. Wapistan.

Rappelons que l’élection a été compromise à un certain moment, en raison de la démission du président d’élection, Benoit Léger, qui a finalement repris son poste.

Par ce geste, M. Léger souhaitait attirer l’attention sur le fait que les Innus de la communauté de Nutashkuan peuvent voter aux élections municipales de Natashquan. Il a qualifié cette situation d’aberration législative.

Il faut aussi prendre en compte que la population est beaucoup plus grande dans la communauté innue, 915 personnes selon le recensement de 2021, contre 262 résidents pour le village de Gilles Vigneault. Cette situation a permis en 2021 l’élection de Henri Wapistan, comme maire de Natashquan.

Le nouveau conseil de Natashquan comprend uniquement des élus représentant le parti Vision 2030. En plus du maire Richard Beaudry, on retrouve Stéphanie Landry, Magella Landry, Cindy Carbonneau, Renée Lapierre, Josette Trudeau Delphin et Marina Landry.

Le taux de participation a été de 41,43 % lors de cette élection. Il avait été de 44,4 % lors du scrutin en 2021.