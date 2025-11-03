Un nouveau maire à Natashquan

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:03 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

Photo courtoisie

L’élection à la mairie de Natashquan a fait couler beaucoup d’encre durant cette campagne. C’est finalement Richard Beaudry qui a été élu maire.

Richard Landry a défait le maire sortant, Henri Wapistan. M. Beaudry a obtenu 60,7 % des voix, contre 39,3 % pour M. Wapistan.

Rappelons que l’élection a été compromise à un certain moment, en raison de la démission du président d’élection, Benoit Léger, qui a finalement repris son poste.

Par ce geste, M. Léger souhaitait attirer l’attention sur le fait que les Innus de la communauté de Nutashkuan peuvent voter aux élections municipales de Natashquan. Il a qualifié cette situation d’aberration législative.

Il faut aussi prendre en compte que la population est beaucoup plus grande dans la communauté innue, 915 personnes selon le recensement de 2021, contre 262 résidents pour le village de Gilles Vigneault. Cette situation a permis en 2021 l’élection de Henri Wapistan, comme maire de Natashquan.

Le nouveau conseil de Natashquan comprend uniquement des élus représentant le parti Vision 2030. En plus du maire Richard Beaudry, on retrouve Stéphanie Landry, Magella Landry, Cindy Carbonneau, Renée Lapierre, Josette Trudeau Delphin et Marina Landry.

Le taux de participation a été de 41,43 % lors de cette élection. Il avait été de 44,4 % lors du scrutin en 2021.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Un nouveau maire pour Havre-Saint-Pierre

Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier

Élections municipales à Sept-Îles : huit nouvelles personnes autour de la table 

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un nouveau maire pour Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord