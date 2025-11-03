Rejet de la demande de sursis pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:50 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

L'hôtel de ville de Sept-Îles doit être démoli cet automne Photo Vincent Rioux-Berrouard

Une demande de sursis a été rejetée par un juge de la Cour supérieure et la Ville de Sept-Îles peut aller de l’avant avec la démolition de l’hôtel de ville.

Cette décision s’inscrit dans la contestation judiciaire menée par trois citoyens de Sept-Îles. Il s’agit de Mario Dufour, Marie-Josée Desrosiers et Marc Fafard, candidat défait au poste de conseiller municipal dans le district de Moisie-Les Plages.

Le juge Jocelyn Pilote estime dans sa décision que les demandeurs n’ont pas été en mesure de prouver le caractère déraisonnable, ou l’illégalité de la municipalité par rapport à la décision de démolir l’hôtel de ville.

Les préjudices que pourrait subir la Ville face à des retards dans le processus de démolition ont aussi joué dans la décision du juge. Une pénalité de 50 000 $ par mois sera applicable à chaque mois, à partir du 12 janvier 2026, si la démolition n’est pas réalisée. De plus, l’entente avec le CISSS qui prévoit une compensation de 18,5 M$  deviendrait caduque, si la démolition n’était pas complétée d’ici le 2 juillet 2026. 

Les retards potentiels au projet de nouvel hôpital de Sept-Îles justifient également le verdict.

“ Nous concluons que la non-réalisation du projet d’agrandissement de l’hôpital causerait des inconvénients plus grands aux citoyens que ceux qui seraient causés aux demandeurs, l’hôpital ne correspondant plus aux besoins de la population et aux exigences modernes ”, écrit le juge Pilote.

Il estime également que les demandeurs auraient dû agir plus rapidement au niveau judiciaire, étant donné que la vente de l’hôtel de ville a été décidée en avril 2024.

“ Les demandeurs devaient agir dans un délai raisonnable après l’adoption de la Résolution [de la vente de l’hôtel de ville au CISSS] et déposer leur pourvoi dans un délai d’environ 30 jours. Le délai d’un an et demi qu’ils ont pris pour le faire n’est pas raisonnable et il place Sept-Îles devant le risque d’être en défaut envers le CISSS CN et l’entrepreneur chargé de la démolition du bâtiment et de payer des pénalités ou des dommages intérêts ”, écrit-il.

Le juge conclut en affirmant qu’il rejette la demande de sursis “ et en laissant aux élus, qui disposent d’un mandat démocratique, la responsabilité de prendre les décisions qu’ils estiment être dans le meilleur intérêt de leurs commettants ”.

La Ville souhaite procéder à la démolition dans les prochaines semaines. Les travaux de démolition de l’hôtel de ville devaient initialement commencer le 20 octobre. 

Il s’agit d’une deuxième défaite en cour pour les demandeurs. Le juge Carl Thibault avait déjà rejeté une demande d’injonction pour faire stopper les travaux.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un nouveau maire à Natashquan

Un nouveau maire pour Havre-Saint-Pierre

Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier

Emplois vedettes

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un nouveau maire à Natashquan

Consulter la nouvelle

Un nouveau maire pour Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord