Élections municipales à Sept-Îles : huit nouvelles personnes autour de la table 

Par Sylvain Turcotte 12:07 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

La salle du caucus dans l'ancienne l'hôtel de ville de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Ce sera le baptême de la politique municipale pour huit des dix personnes autour de la table du conseil de la Ville de Sept-Îles, dont le nouveau maire Benoit Méthot.

Si d’emblée, la continuité était assurée pour Guy Berthe, élu par acclamation pour un autre mandat dans le district du Vieux-Quai, le seul conseiller avec une expérience en politique municipale qui a remporté son élection est Daniel Guérault. 

L’ancien conseiller du district de Sainte-Famille a remporté la course pour Moisie-Les Plages, devançant le militant Marc Fafard par 179 voix. 

Plusieurs élus en seront à une première expérience, dont Josée Pedneault (Sainte-Marguerite) élue avec près de 80 % des voix et Martin Langlois (Ferland) qui a gagné avec 50,5% des votes. Il affrontait entre autre l’ancien conseiller Claude Lessard (17,2%). Dave Desjardins (Marie-Immaculée) a défait par 64 votes le conseiller sortant Alexandre Leblanc et Richard Gagnon (Mgr-Blanche) a devancé la conseillère sortante Chantale Vaillancourt par 196 votes.

Jeannot Vich (De l’Anse), Manon Langlois (Sainte-Famille) et Zéa Blackburn (Jacques-Cartier) avaient été élus sans opposition et en seront aussi à une première expérience. 

Le taux de participation à l’élection municipale 2025 pour Sept-Îles a été de 35,04 %. 7 239 personnes ont exercé leur droit de vote. 

En 2021, le taux de participation avait été de 32,66 % et, en 2023, pour l’élection partielle, de 29,85 %.

Les résultats complets pour Sept-Îles sont disponibles ICI.

Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Sept-Îles : « Le monde n’est pas prêt aux changements », se désole Patrick Hudon

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

Consulter la nouvelle

Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord