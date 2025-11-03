Élections municipales à Sept-Îles : huit nouvelles personnes autour de la table 

Ce sera le baptême de la politique municipale pour huit des dix personnes autour de la table du conseil de la Ville de Sept-Îles, dont le nouveau maire Benoit Méthot.

Si d’emblée, la continuité était assurée pour Guy Berthe, élu par acclamation pour un autre mandat dans le district du Vieux-Quai, le seul conseiller avec une expérience en politique municipale qui a remporté son élection est Daniel Guérault.

L’ancien conseiller du district de Sainte-Famille a remporté la course pour Moisie-Les Plages, devançant le militant Marc Fafard par 179 voix.

Plusieurs élus en seront à une première expérience, dont Josée Pedneault (Sainte-Marguerite) élue avec près de 80 % des voix et Martin Langlois (Ferland) qui a gagné avec 50,5% des votes. Il affrontait entre autre l’ancien conseiller Claude Lessard (17,2%). Dave Desjardins (Marie-Immaculée) a défait par 64 votes le conseiller sortant Alexandre Leblanc et Richard Gagnon (Mgr-Blanche) a devancé la conseillère sortante Chantale Vaillancourt par 196 votes.

Jeannot Vich (De l’Anse), Manon Langlois (Sainte-Famille) et Zéa Blackburn (Jacques-Cartier) avaient été élus sans opposition et en seront aussi à une première expérience.

Le taux de participation à l’élection municipale 2025 pour Sept-Îles a été de 35,04 %. 7 239 personnes ont exercé leur droit de vote.

En 2021, le taux de participation avait été de 32,66 % et, en 2023, pour l’élection partielle, de 29,85 %.

Les résultats complets pour Sept-Îles sont disponibles ICI.