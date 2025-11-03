Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier

Danielle Beaupré devient la nouvelle mairesse de Port-Cartier et déloge le maire sortant Alain Thibault qui tentait d’obtenir un troisième mandat.

Mme Beaupré a obtenu 1343 voix contre 835 pour Alain Thibault. Gilles Fournier et Gabriel Robert terminent, respectivement, en troisième (141 votes) et quatrième (37 votes) place.

C’est avec les larmes aux yeux que la nouvelle mairesse a accueilli la nouvelle de son élection.

« Ma première réaction, c’est de dire merci à la population », a dit la principale intéressée.

Durant sa campagne, Mme Beaupré a affirmé qu’elle voulait prioriser l’aménagement et l’embellissement des espaces verts et des installations sportives, pour favoriser la qualité de vie et l’attractivité de la ville de Port-Cartier.

Le dernier conseil a été marqué par des divisions. La nouvelle mairesse se dit confiante de pouvoir unir les élus municipaux.

« Je suis quelqu’un qui travaille en équipe et qui est à l’écoute », affirme la nouvelle mairesse.

Danielle Beaupré a été élue pour une première fois comme conseillère municipale en 2021. Auparavant, elle a eu une longue carrière chez Desjardins, dont 19 ans à titre de directrice générale.

Le taux de participation avoisine les 48 %.

Le nouveau conseil sera composé de Daniel Camiré (élu par acclamation), Stéphane Chouinard, Josée Caissy, Tommy Tavares, Patrick Hovington (élu par acclamation) et Tommy Lucas.