Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard , Vincent Rioux-Berrouard vberrouard@lenord-cotier.com 1:00 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

Danielle Beaupré est la nouvelle mairesse de Port-Cartier. Photo Vincent Rioux-berrouard

Danielle Beaupré devient la nouvelle mairesse de Port-Cartier et déloge le maire sortant Alain Thibault qui tentait d’obtenir un troisième mandat.

Mme Beaupré a obtenu 1343 voix contre 835 pour Alain Thibault. Gilles Fournier et Gabriel Robert terminent, respectivement, en troisième (141 votes) et quatrième (37 votes) place.

C’est avec les larmes aux yeux que la nouvelle mairesse a accueilli la nouvelle de son élection.

« Ma première réaction, c’est de dire merci à la population », a dit la principale intéressée.

Durant sa campagne, Mme Beaupré a affirmé qu’elle voulait prioriser l’aménagement et l’embellissement des espaces verts et des installations sportives, pour favoriser la qualité de vie et l’attractivité de la ville de Port-Cartier.

Le dernier conseil a été marqué par des divisions. La nouvelle mairesse se dit confiante de pouvoir unir les élus municipaux.

« Je suis quelqu’un qui travaille en équipe et qui est à l’écoute », affirme la nouvelle mairesse.

Danielle Beaupré a été élue pour une première fois comme conseillère municipale en 2021. Auparavant, elle a eu une longue carrière chez Desjardins, dont 19 ans à titre de directrice générale.

Le taux de participation avoisine les 48 %.

Le nouveau conseil sera composé de Daniel Camiré (élu par acclamation), Stéphane Chouinard, Josée Caissy, Tommy Tavares, Patrick Hovington (élu par acclamation) et Tommy Lucas. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Élections municipales à Sept-Îles : huit nouvelles personnes autour de la table 

Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Élections municipales à Sept-Îles : huit nouvelles personnes autour de la table 

Consulter la nouvelle

Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord