Si Benoît Méthot est élu, il ne veut pas de référendum

Par Emy-Jane Déry 8:55 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Benoît Méthot tient un rassemblement au Centre des congrès de Sept-Îles, dimanche soir. Photo Emy-Jane Déry

L’hôpital, c’est le premier dossier dans lequel il compte se lancer… ça, et retourner à la table à dessin pour l’hôtel de ville, pour lequel il ne souhaiterait pas de référendum. 

« Avec tout le biais négatif que ça amène, avec l’animosité, la confrontation que ça amène, je pense que faire un référendum, ce ne sera pas nécessaire », a-t-il dit au Journal, dimanche soir, à propos du projet de nouvel hôtel de ville. « Il faut tirer la plug, puis reprendre. Au minimum, trouver un autre site. »

Concernant la modernisation et l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles, il y a urgence d’agir selon M. Méthot. 

« Pour être capable de rentrer dans le processus de budget de 2026 du gouvernement, il faut faire ça maintenant. »

Le candidat tient un petit rassemblement du côté du Centre des congrès de Sept-Îles, en ce dimanche soir d’élections.  La candidate dans Sainte-Marguerite, Josée Pedneault est présente. 

Il est aussi en compagnie de l’une de ses filles et de sa conjointe.

D’ailleurs, il se dit heureux d’avoir transmis le message de l’importance de s’attaquer à l’enjeu du déclin démographique à Sept-Îles, durant la campagne. Rappelons que sa principale motivation à se lancer en politique est de convaincre ses enfants de revenir s’installer à Sept-Îles. 

« Je pense que j’ai réussi à faire passer mon message par rapport à mes priorités, le déclin démographique, de créer les conditions favorables (…) le logement, attirer un projet majeur. »

« Je ne suis pas prêt à tirer la plug sur Sept-Îles. Je demeure convaincu que c’est une super belle place pour élever sa famille », a conclu M. Méthot.

