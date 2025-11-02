Sept-Îles : « Le monde n’est pas prêt aux changements », se désole Patrick Hudon

Par Sylvain Turcotte 10:47 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Patrick Hudon était tout sourire en début de soirée, lors de son rassemblement au Pub St-Marc.  Photo Vincent Rioux-Berrouard

Défait pour une deuxième fois dans une course à la mairie de Sept-Îles, Patrick Hudon était avare de commentaires au terme du résultat, dimanche soir.

« Le monde n’est pas prêt pour une autre vision, pas prêt aux changements », a-t-il dit.

Ce qu’il trouve « plate » avec le résultat, dit-il, soit 2743 votes pour lui contre 3594 pour Benoit Méthot, c’est qu’il « avait eu un bon feeling sur le terrain ». 

Patrick Hudon a affirmé qu’il aurait pu investir un peu plus d’argent dans sa campagne, mais que ce n’était pas son but.

Il assure avoir été à la rencontre des jeunes et des moins jeunes.

Il a déjà laissé entendre qu’il est clair qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections. « Peut-être quand il aura 60 ans », a-t-il conclu. 

