Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

Par Sylvain Turcotte 11:17 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Malgré le résultat de l’élection à la mairie, Guylaine Lejeune se dit satisfaite de ses 18 ans en politique municipale.  Photo Sylvain Turcotte

« La population a parlé », voilà les premiers mots de Guylaine Lejeune, déçue du résultat pour sa course à la mairie de Sept-Îles. Elle n’aura eu que 11,7 % des votes.

Elle parle d’un résultat décevant dans son cas, mentionnant que « ça ne reflète pas ce que les gens disaient sur le terrain ».

Malgré tout, Guylaine Lejeune n’est pas amère face au résultat. Elle dit que sa campagne n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle aurait voulu, en raison des obsèques de son jeune frère.

Mme Lejeune est heureuse de ses 18 ans en politique municipale et des projets qu’elle a menés.

« Je pars avec le sentiment du devoir accompli. C’est ça le plus important. »

Elle souhaite que le pouvoir politique qui sera en place fasse avancer la ville, soit à l’écoute des citoyens et respecte les dossiers en marche.

« Il faut que le politique reprenne sa place dans le respect », a-t-elle dit.

Est-ce que la femme de 60 ans entend se représenter dans quatre ans ?

« Présentement, c’est plus non que oui. Je ne regrette rien, mais j’ai besoin d’un temps de repos. Je vais continuer de travailler et la vie va continuer son cours. Je suis satisfaite de ce que j’ai fait en politique et j’espère que tout va bien aller pour le [nouveau] conseil », a-t-elle dit. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Sept-Îles : « Le monde n’est pas prêt aux changements », se désole Patrick Hudon

Mairie de Port-Cartier : les candidats attendent les résultats

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Consulter la nouvelle

Sept-Îles : « Le monde n’est pas prêt aux changements », se désole Patrick Hudon

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord