Sept-Îles : Guylaine Lejeune est déçue du résultat

« La population a parlé », voilà les premiers mots de Guylaine Lejeune, déçue du résultat pour sa course à la mairie de Sept-Îles. Elle n’aura eu que 11,7 % des votes.

Elle parle d’un résultat décevant dans son cas, mentionnant que « ça ne reflète pas ce que les gens disaient sur le terrain ».

Malgré tout, Guylaine Lejeune n’est pas amère face au résultat. Elle dit que sa campagne n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle aurait voulu, en raison des obsèques de son jeune frère.

Mme Lejeune est heureuse de ses 18 ans en politique municipale et des projets qu’elle a menés.

« Je pars avec le sentiment du devoir accompli. C’est ça le plus important. »

Elle souhaite que le pouvoir politique qui sera en place fasse avancer la ville, soit à l’écoute des citoyens et respecte les dossiers en marche.

« Il faut que le politique reprenne sa place dans le respect », a-t-elle dit.

Est-ce que la femme de 60 ans entend se représenter dans quatre ans ?

« Présentement, c’est plus non que oui. Je ne regrette rien, mais j’ai besoin d’un temps de repos. Je vais continuer de travailler et la vie va continuer son cours. Je suis satisfaite de ce que j’ai fait en politique et j’espère que tout va bien aller pour le [nouveau] conseil », a-t-elle dit.