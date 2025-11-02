Mairie de Sept-Îles | Patrick Hudon se dit « serein »

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:43 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Patrick Hudon attend les résultats du vote pour l’élection à la mairie de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

À quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote, le candidat à la mairie de Sept-Îles, Patrick Hudon, se dit serein face au résultat à venir.

« Je me sens bien et je me sens confiant », affirme Patrick Hudon qui tente pour une deuxième fois d’être élu maire de Sept-Îles. « Je suis serein et je pense que ça va bien aller. On va voir le résultat du vote tantôt. »

Ce dernier estime avoir mené une bonne campagne.

« Je pense qu’on a fait une superbe de bonne campagne. J’ai vraiment aimé le terrain et parlé aux gens. C’était une campagne propice à cela », dit-il.

Le candidat Hudon est réuni avec des proches et amis au Pub St-Marc, à Sept-Îles.

L’élection à la mairie de Sept-Îles permettra de déterminer qui succédera à Denis Miousse. Les trois candidats sont Patrick Hudon, Guylaine Lejeune et Benoit Méthot.

