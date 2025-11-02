Mairie de Sept-Îles | Guylaine Lejeune se sent bien avec sa campagne

Rencontrée à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote, Guylaine Lejeune, aspirante à la mairie de Sept-Îles, disait bien se sentir dans l’attente du résultat à venir.

Mme Lejeune se disait satisfaite de sa campagne menée sur le terrain, malgré ” la fatigue qui montre sa place “. La candidate a dû gérer en même temps les obsèques de son jeune frère.

” Le décès a freiné ma campagne, mais je suis à l’aise avec les débats que j’ai eus. Avec mon bagage de 18 ans en politique, ç’a fait que je pouvais répondre plus facilement. J’ai toujours bien répondu, même si j’étais plus émotive à certains moments “, dit-elle.

Guylaine Lejeune, conseillère sortante du district de Ferland, dit avoir eu de bons appuis durant sa campagne.

Peu importe le résultat, Mme Lejeune ne changera pas d’approche. Sa seule promesse est celle d’être à l’écoute des citoyens. Il n’y a pas de zones grises pour elle.

L’élection à la mairie de Sept-Îles permettra de déterminer qui succédera à Denis Miousse. Les trois candidats sont Patrick Hudon, Guylaine Lejeune et Benoit Méthot.