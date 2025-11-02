Mairie de Port-Cartier : les candidats attendent les résultats

Les jeux sont faits à Port-Cartier avec la fermeture des bureaux de vote. Les quatre candidats à la mairie attendent avec fébrilité les résultats.

Ils sont réunis à l’hôtel de ville de Port-Cartier où le dépouillement des résultats se fait.

Le maire sortant, Alain Thibault, qui tente d’obtenir un troisième mandat se dit confiant, mais il a une certaine nervosité en attente des résultats. Il se dit fier de la campagne qu’il a menée la qualifiant de «propre».

Gilles Fournier, conseiller sortant et candidat à la mairie attend lui aussi les résultats. Il se dit calme face aux résultats qui devraient être bientôt dévoilés.

« Ça ne me stresse pas. Après quatre mandats, j’ai l’habitude », dit-il.

Nervosité et confiance sont les deux sentiments qui habitent présentement la candidate à la mairie et conseillère sortante, Danielle Beaupré. Elle est très satisfaite de la campagne qu’elle a menée.

« J’ai fait tout ce que je pouvais. J’ai fait des visites d’entreprises et d’organismes tout au long de la campagne », dit-elle.

Gabriel Robert est le quatrième candidat à la mairie de Port-Cartier.

Il y a aussi cinq postes de conseiller qui sont en jeu lors de cette élection.

4 905 électeurs étaient appelés à voter à Port-Cartier.