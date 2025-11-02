Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance
Danielle Beaupré mène la course à la mairie Photo Courtoisie
Trois heures après la fermeture des bureaux de vote, c’est la conseillère sortante, Danielle Beaupré, qui est en avance dans la course à la mairie de Port-Cartier.
À 23h, elle comptabilisait 542 votes. Son plus proche poursuivant, le maire sortant, Alain Thibault, avait 399 votes.
Gilles Fournier et Gabriel Robert suivent respectivement avec 54 votes et 12 votes.
Plus de détails à venir.
Mairie de Port-Cartier : les candidats attendent les résultats
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord