Mairie de Port-Cartier : Danielle Beaupré en avance

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:13 PM - 2 novembre 2025
Danielle Beaupré mène la course à la mairie Photo Courtoisie

Trois heures après la fermeture des bureaux de vote, c’est la conseillère sortante, Danielle Beaupré, qui est en avance dans la course à la mairie de Port-Cartier.

À 23h, elle comptabilisait 542 votes. Son plus proche poursuivant, le maire sortant, Alain Thibault, avait 399 votes.

Gilles Fournier et Gabriel Robert suivent respectivement avec 54 votes et 12 votes.

Plus de détails à venir.

Mairie de Port-Cartier : les candidats attendent les résultats

