Le Drakkar en échappe une autre à la maison

Le Drakkar vient de compléter un week-end difficile à la maison à la suite d’une défaite de 4-3, dimanche après-midi, face au Phoenix de Sherbrooke.

Battus par le pointage de 5-3, la veille, par les Voltigeurs de Drummondville, les locaux ont encore livré une bonne bataille, mais n’ont pas été en mesure de faire durer le combat jusqu’au bout.

Tout comme samedi, les vikings du navire ont frappé tôt en première période quand le Russe Gleb Semenov a ouvert le pointage après seulement 54 secondes d’écoulées au match.

Le nouveau-venu Joseph Cadorin a ensuite doublé l’avance des locaux grâce à son tout premier but en carrière dans la LHJMQ. Les visiteurs ont toutefois réduit l’écart à 2-1 avant la fin de l’engagement initial.

Les patineurs de l’Estrie ont été les seuls à s’inscrire au pointage en deuxième période. Malgré une charge de 15 tirs en direction du gardien adverse Justin Brisebois, les joueurs du Drakkar ont été incapables de capitaliser sur leurs chances.

Troisième période

Même s’il a été limité à trois maigres lancers au dernier tiers, le Phoenix a trouvé le moyen de marquer deux fois dont le but gagnant de Louis-Alex Tremblay (en avantage numérique) inscrit à la quatrième minute. Robin Benoît a enchainé avec un 4e filet inscrit dans une cage désertée.

« C’est dommage et j’imagine que les Dieux du hockey ne sont pas derrière nous présentement. L’histoire se répète et pour la 11e ou 12e fois cette saison, on s’incline par un but avec le but d’assurance dans un filet désert », a déploré l’entraîneur-adjoint Patrice Bosch.

Malgré cette 14e défaite en 16 parties, le dirigeant conserve le moral. « Les joueurs ont offert un effort soutenu pendant 60 minutes. Je sais qu’ils ne sont pas loin. L’ambiance dans le vestiaire est bonne et il faut juste continuer de travailler encore plus fort. »

En vitesse

Mavrick Lachance et Thomas Rousseau ont aussi trompé la vigilance du gardien baie-comois Lucas Beckman. Le vétéran Shawn Pearson a réussi le troisième but du Drakkar alors qu’il ne restait que 10 secondes à faire au tableau.

Les membres de l’équipage seront de retour devant leurs partisans (seulement 1203 amateurs ont assisté à la partie), mercredi prochain, pour accueillir les Saguenéens de Chicoutimi sur la glace du Centre sportif Alcoa.