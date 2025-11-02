La saison des juvéniles du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai est terminée

La saison automnale de football du Husky juvénile de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles a pris fin samedi, à domicile.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-Pierre Lord s’est inclinée 28-20 devant les Mustangs de l’école Odyssée Dominique-Racine de Saguenay. Le Husky devait l’emporter par au moins dix points pour finir parmi les deux équipes de tête et ainsi trouver place en finale.

En avant 13-12 au troisième quart, la formation septilienne a vu ses rivaux renverser la vapeur, inscrivant 16 points sans riposte.

« On a eu un excellent début de match, notre meilleur de la saison. L’énergie était palpable. Des erreurs au troisième quart nous ont coûté le match », a fait savoir Coach Lord. Les Mustangs ont d’ailleurs pris de court leurs adversaires avec deux bottés courts.

Malgré cette conclusion, l’entraîneur du Husky a souligné que ses joueurs n’avaient pas lâché et que son équipe avait grandement progressé depuis le début.

« On est passé proche de la finale. On s’est battu jusqu’au bout », a-t-il mentionné.

Il a tenu à dire merci à ses huit finissants pour leur engagement.

Alex Lamontagne et William Desjardins ont inscrit les touchés du Husky dans la défaite.

Pour l’équipe benjamine du Husky, sa finale a lieu le week-end des 8 et 9 novembre, à Saguenay, face aux Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau.