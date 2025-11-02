Gala Les Météores : plus d’un prix pour l’IESI, le Edgar Café Bar, la Boîte à clés et Innu Nikamu

Le dynamisme, l’innovation, le courage et la passion des entreprises et organisations septilienne ont été soulignés et récompensés par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, samedi.

C’était la 31e édition du Gala Les Météores en présence de 300 personnes du milieu des affaires, de la culture et de la communauté au Centre des congrès de Sept-Îles.

La touche finale à cette soirée de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, le prix Entreprise de l’année, décerné à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, récompensé plus tôt dans le Gala dans la catégorie Entreprise visionnaire ou pionnière.

” Mes premiers mots vont évidemment à cette équipe extraordinaire que j’ai l’immense privilège de côtoyer au quotidien. Quelle fierté de partager ces succès avec vous! Le succès de l’IESI, c’est le fruit de l’engagement, du cœur et de la passion de tellement de personnes : collègues, parents, partenaires, élèves et amis. Merci à tous d’y croire! “, a dit le directeur de l’école privée, Mathieu Brien.

Pour les autres prix majeurs de la soirée, celui de la Jeune personnalité a été remis à Marie-Pier Johnson du Edgar Café Bar.

Quant au prix Personnalité de l’année, qui porte maintenant le nom Prix Ginette-Lehoux, pour l’apport de cette dernière à la communauté d’affaires et à la Chambre de commerce, il a été attribué à Serge Mckenzie. Il a été qualifié de rassembleur par ses enfants, petits-enfants et sa femme, tous présents sur la scène, en compagnie de Daniel Lehoux et son fils Mathieu.

Serge Mckenzie a souligné l’engagement qu’a eu Ginette Lehoux et que c’est dans le même état d’esprit qu’il travaille.

Le Studio Innuin/Innuweb s’est vu remettre le prix Ashineun pour l’Entreprise innue de l’année. Le coup de Coeur du public (vote par les personnes présentes au Gala) a été attribué à Alpha Lira.

Lauréats du 31e Gala Les Météores

Leadership environnemental : Vieux-Quai en Fête

Employeur de choix : Boîte à clés

Expérience client remarquable : Au petit chaperon rouge

Entreprise émergente ou en démarrage : Katak inc.

Professionnels et services aux individus : Traumas Côte-Nord

Professionnels et services aux entreprises : Boîte à clés

Impact local et rayonnement régional : Festival Innu Nikamu

Entreprise visionnaire ou pionnière : Institut d’enseignement de Sept-Iles

Innovation et transformation des pratiques d’affaires : Innu Drone

Engagement communautaire et solidarité locale : L’Envol – Maison de la Famille

Engagement social et impact d’entreprise : Boîte à clés

Transfert ou relève entrepreneuriale : Edgar Café Bar

Commerce de proximité : Épicerie Tropicale de Sept-Îles

Diversité et inclusion de la main-d’œuvre : Edgar Café Bar

Tourisme, culture et saveurs locales : Festival Innu Nikamu

Prix Spéciaux

Coup de cœur du public : Alpha Lira

Entreprise innue de l’année – Prix Ashineun : Studio Inniun / Innuweb

Jeune personnalité de l’année : Marie-Pier Johnson

Prix Ginette-Lehoux – Personnalité de l’année : Serge McKenzie

Entreprise de l’année : IESI