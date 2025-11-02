Élections municipales : en route vers un taux de participation de 30% à Sept-Îles

Si la tendance se maintient, le taux de participation aux élections municipales à Sept-Îles dépassera les 30 %.

Selon les données obtenues à 14 h 57, 2 674 personnes ont été voter en ce dimanche 2 novembre à l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles.

On parle d’un taux de participation de 12,94 % pour la journée.

Avec ceux et celles qui ont exercé leur droit lors du vote itinérant, au bureau de la présidente d’élections ou lors du vote participation, c’est près de 27 %.

S’il y a eu une certaine attente à l’ouverture des portes à 10 h, tout roule rondement depuis la fin de l’avant-midi au bureau de vote mis en place au gymnase de l’école Jean-du-Nord.

« On a que de bons commentaires sur le déroulement. Les gens trouvent ça efficace. Ils ont un intérêt à venir voter », indique la présidente des élections pour Sept-Îles, Jessica Bilodeau, au sujet d’un seul lieu de vote.

« Les gens sont contents de se rencontrer avec un site qui est la même place », ajoute-t-elle.

Les citoyens ont jusqu’à 20 h pour voter.

En 2021, le taux de participation avait été de 32,66 % et, en 2023, pour l’élection partielle, de 29,85 %.