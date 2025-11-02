Élections municipales : le vote se déroule avec fluidité à Sept-Îles
La journée se déroule rondement à l’école Jean-du-Nord, lieu de bureau de vote pour les élections municipales à Sept-Îles. La file à l’ouverture à 10h atteignait les 100 personnes, mais elle s’est écoulée en moins d’une heure, a fait savoir la présidente des élections, Jessica Bilodeau.
Un peu avant 10h30, un peu plus de 900 électeurs avaient exercé leur droit de vote pour la journée du 2 novembre. La fluidité était toujours présente pour se présenter aux différentes urnes.
Les citoyens ont jusqu’à 20h pour voter.
