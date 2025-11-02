Élections municipales : le maire sortant Michel Desbiens réélu

Après 23 boites de scrutin ouvertes sur 70, le maire sortant Michel Desbiens reçoit déjà près de 91% des votes. Il est en voie d’être réélu comme maire de Baie-Comeau.

Les candidates Mélanie Bernier Savard et Katia Gauthier Miville ont en ce moment respectivement environ 5% et 2% des votes dépouillés.