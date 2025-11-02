De plus en plus de place pour la relève en humour sur la Côte-Nord

Le café-bar Le Kiboikoi des Escoumins tiendra sa deuxième soirée d’humour en novembre, cadeau de l’humoriste escouminoise Myriam Maltais. Celle-ci veut faire connaître les humoristes de la relève, et particulièrement ceux de la Côte-Nord qui ne manquent pas de talent.

Myriam Maltais enchaîne les spectacles depuis un peu plus d’un an, date à laquelle elle a débuté dans le domaine.

Parlant de sa « grosse année », elle raconte avoir travaillé son numéro dans divers spectacles comme des soirées d’humour dans le coin de Québec ou de Saguenay, en plus de quelques événements corporatifs.

Elle a notamment fait la première partie du spectacle de l’humoriste Daniel Grenier au Festival marin des Escoumins en août.

Plus récemment, elle a participé au Gong Show, une soirée d’humour filmée sous forme de micro ouvert qui donne la chance aux humoristes de la relève de faire leur place.

« C’était quelque chose de faire une salle de 500 personnes. J’étais avec des humoristes que je connaissais, et c’était vraiment trippant », résume-t-elle.

Le meilleur public : la Côte-Nord

Pour s’être promenée un peu au fil de ses apparitions sur scène, Myriam Maltais est catégorique : « la Côte-Nord, c’est le meilleur public. »

Elle a donc décidé de monter une soirée qui met à l’honneur des humoristes locaux et d’ailleurs, exercice qu’elle a réalisé au printemps dernier et qui a bien fonctionné.

« Je pense que c’est le fait qu’on a moins de spectacles d’humour qu’ailleurs qui fait en sorte que quand il y en a, les gens sont contents et ils se donnent. Ça change bien des choses », explique l’Escouminoise.

Pour l’occasion six humoristes de la Côte-Nord performeront aux côtés de trois autres provenant de Montréal, toujours dans le but de conserver une saveur locale le 28 novembre.

Étant la première femme nord-côtière a piocher dans la veine de l’humour, Myriam Maltais explique que les stéréotypes négatifs liés aux femmes en humour ne constituent plus d’obstacles pour faire de la scène.

« Je pense que les stéréotypes commencent à s’en aller. On montre qu’on est drôle, et j’ai souvent des hommes qui viennent me voir après les spectacles pour me féliciter », mentionne-t-elle.

De plus en plus populaire

Le Kiboikoi offre quelques soirées d’humour de manière sporadique chaque année, et sa propriétaire, Laurie Fait, remarque que les humoristes émergents commencent à attirer davantage de gens.

« Vu qu’en ville les scènes d’humour sont très populaires, il y a une nouvelle clientèle qui a l’habitude de consommer de l’humour et ça fait que ça commence à devenir populaire ici », analyse-t-elle.

Cette dernière fait savoir qu’il y aurait possibilité de tenir plus de soirées d’humour à l’avenir.

« On continue à développer l’humour, et ce qui est plaisant, c’est aussi d’encourager des artistes de la relève », souligne-t-elle.

De côté de Myriam Maltais, c’est une question de passion. « L’humour, ça fait partie de la culture. Je trouve ça important qu’il soit développé ici aussi. On commence à avoir quelque chose, et on va continuer à travailler dans ce sens-là et faire des spectacles », promet l’artiste.