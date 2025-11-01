Un concours photo pour capturer l’identité de la Côte-Nord

La Table des agents de développement culturel de la Côte-Nord lance la 4e édition de son concours photo régional, invitant les Nord-Côtiers à illustrer, à leur manière, ce qui rend leur coin de pays unique.

Cette année encore, la thématique mise de l’avant invite les participants à exprimer leur appartenance nord-côtière avec créativité : « Dis-moi que tu habites sur la Côte-Nord sans me dire que tu vis sur la Côte-Nord. »

Les résidents de toutes les municipalités de la région sont ainsi conviés à participer en partageant leurs clichés sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, en utilisant le mot-clic #photoccn25.

Les photos doivent être diffusés entre le 1er et 30 novembre et la municipalité où elles ont été prises doit être identifiée. De plus, les participants doivent autoriser le partage de la publication.

Le concours, sous la coordination de Culture Côte-Nord, se veut une occasion de valoriser la fierté régionale et le regard artistique des citoyens sur leur territoire. L’initiative vise à rassembler la population autour d’une activité culturelle commune, tout en mettant en lumière la diversité des paysages et des réalités humaines qui façonnent la Côte-Nord.

Culture Côte-Nord et la Table des agents de développement culturel espèrent que cette nouvelle édition suscitera autant d’engouement que les précédentes et que les images partagées refléteront la beauté, la créativité et l’attachement des Nord-Côtiers à leur région.