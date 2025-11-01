Sara Dufour en tournée sur la Côte-Nord

L’énergie contagieuse de Sara Dufour s’apprête à déferler sur la Côte-Nord. L’autrice-compositrice-interprète reprendra la route en novembre pour une série de spectacles dans la région.

L’artiste originaire de Dolbeau-Mistassini offrira son spectacle On va-tu prendre une marche dans une formule plus intime où elle promet de « prendre le temps » avec le public.

La tournée fera escale à Port-Cartier (11 novembre), Sept-Îles (14 novembre), Baie-Comeau (15 novembre) et Forestville (16 novembre).

« J’aime ça aller dans les régions parce que je suis une fille de région, a confié l’artiste en entrevue avec Le Manic. Il y a quelque chose de bien naturel quand on s’en va un peu loin, j’ai de super souvenirs. »

Cette série de concerts en salle permettra à Sara Dufour de livrer un spectacle complet, où elle interprétera l’ensemble des chansons de son plus récent album. « Ce qui est cool avec ce show-là, c’est que je fais l’album au complet. Les tounes sont dans le désordre, mais on passe chacune des chansons. »

Contrairement aux spectacles d’été souvent rythmés par les festivals, cette tournée automnale offrira une atmosphère plus intime.

« Là, étant donné que c’est des spectacles en salle, je vais me permettre de raconter un peu plus, d’introduire un peu plus les chansons, de prendre le temps, et puis d’aller dans la douceur et la vulnérabilité », explique-t-elle.

L’année 2025 aura été marquée par de belles récompenses pour l’auteure de Baseball et Semi-route semi-trail. L’artiste a récemment reçu un billet d’argent pour plus de 25 000 billets vendus pour sa tournée On va-tu prendre une marche, ainsi qu’un single d’or pour 40 000 ventes de sa chanson Baseball.

« C’est complètement une surprise, raconte-t-elle. Ce n’est pas pour ça que je fais ça dans ma vie, mais c’est vraiment le fun à recevoir. »

Une relation sincère avec le public

Authentique et accessible, Sara Dufour attribue une grande part de son succès à la relation qu’elle entretient avec son public.

« C’est une relation de donnant-donnant. Moi je me nourris énormément du public lorsque je suis en spectacle. Moi je lui redonne et il me redonne. Il y a cette belle relation-là qui est là depuis le début, qui fait en sorte aussi que ça a été grandissant d’année en année », exprime-t-elle reconnaissante.

Selon elle, cette proximité et cette sincérité sont essentielles. Son truc : avoir du plaisir à monter sur scène et rester elle-même.

« Je pense que les gens, pour se reconnaître et avoir un sentiment d’appartenance, il faut qu’il y ait un côté sincère. Les gens ne sont pas fous. Quand on ressent des choses, on est capable de ressentir si c’est vrai ou si ça ne l’est pas. Le public doit ressentir cette sincérité-là. »

Après avoir dû annuler certains concerts pour des raisons de santé, la chanteuse est heureuse de pouvoir reprendre la route. « C’est une des pires choses qui peut arriver quand on est en tournée, d’annuler des shows. Je suis tellement consciente de tout l’impact que ça a pour le public. Tous les dommages collatéraux que ça peut faire, c’est ça qui est le pire », croit-elle.

Avec du recul, elle reconnaît que cette pause lui a permis de souffler. « Probablement que j’avais besoin aussi de prendre un petit break. Les cinq dernières années, je n’ai pas beaucoup arrêté. »

Sara Dufour garde un attachement particulier pour la Côte-Nord, où elle a multiplié les passages au fil des ans. Elle garde de bons souvenirs de plusieurs endroits, notamment à la Shed-à-la-morue à Havre-St-Pierre.

Elle évoque aussi un moment mémorable sur l’île aux Perroquets en Minganie, où « en plein milieu du show, le courant a coupé » et où elle a continué à jouer en acoustique. « C’est des moments comme ça qui sont vraiment le fun aussi à vivre », se souvient-elle.

Un quatrième album à venir

En parallèle de sa tournée, Sara Dufour prépare déjà son quatrième album, prévu pour le printemps 2026. « On est dans les mix, la pochette, tout ça », dévoile celle qui aimerait dans le futur, « faire respirer un peu plus mon agenda, pour avoir plus de temps pour moi, la vie et la famille ».