Le Pub St-Marc de Sept-Îles enfin entre de nouvelles mains

Trois ans après avoir annoncé vouloir trouver de la relève pour le Pub St-Marc, Isabelle Ross et François Boudreau ont enfin trouvé preneur. C’est officiel depuis le 31 octobre que David Lavoie, Philippe Thibault et Yannick Migneault-Cormier sont les nouveaux propriétaires.

Le plancher du mythique Pub St-Marc de l’avenue Brochu retrouvera très prochainement son plancher rempli d’écailles de cacahuètes.

” Rien ne va changer dans l’essence du pub “, a mentionné, en entrevue, David Lavoie. Il entend garder la même formule, le même menu.

Pour Isabelle Ross, c’est un soulagement cette transaction, ” et c’est tellement émotif. C’est un chapitre de ma vie qui vient de se clore “, a-t-elle souligné. Elle et son conjoint François Boudreau étaient les propriétaires du Pub St-Marc depuis 2012.

” Être en restauration, c’est être dans un monde à part. C’est une maladie mentale. Tu es à 100 % là-dedans. On est satisfait de ce qui s’est passé “, assure-t-elle. Isabelle Ross espère aussi de la relève pour les autres endroits à Sept-Îles qui cherchent à changer de main.

Dans une publication sur la page Facebook du Pub St-Marc, pour leur message ” d’au revoir “, Mme Ross souligne que ” notre passage, à moi et François, aura été des plus stimulant, marquant, satisfaisant, gratifiant “.

Le Pub St-Marc aura été pour le couple leur deuxième maison, maison qui a vu naître et grandir leurs deux filles, leurs party de Noël en famille, ” une pandémie à essayer de conjuguer famille/école à distance/take out tout en habitant le Pub, un refuge, un réconfort “.

Isabelle Ross parle aussi des amitiés créées avec les clients et la relation de famille avec le personnel.

” Et vous… Vous! Chers clients!!! Ce fut tellement un honneur de vous mettre un sourire dans la face, de vous voir décompresser avec une bonne bière, de vous voir savourer votre repas, de vous savoir être bien chez nous, de vous soutenir jusqu’à la fin de la soirée, de vous revoir semaine après semaine fidèles, de vous payer un verre juste parce qu’on vous aime, de vous savoir heureux au Pub “, a-t-elle écrit.

La population pourra renouer avec le Pub St-Marc d’ici quelques jours.

David Lavoie indique que des journées de préouverture sont prévues pour le milieu de la semaine à venir. Après quoi, le Pub St-Marc ouvrira grand ses portes.