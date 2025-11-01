Le Drakkar stoppé par les Voltigeurs

Les Voltigeurs de Drummondville ont vite mis un terme à la série gagnante du Drakkar, samedi après-midi, quand ils ont signé un gain de 5-3 devant 1396 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Victorieux à leurs deux dernières sorties à domicile, les membres de l’équipage n’ont pas été capables de compléter le triplé devant leurs partisans et ont ainsi subi un 9e revers (fiche de 2-9-2-2) en temps réglementaire cette saison.

Les vikings du navire avaient pourtant amorcé la rencontre en force en marquant à la troisième minute et en retraitant au vestiaire avec une priorité de 2-1 après une période de complétée.

Les visiteurs, qui l’avaient emporté en prolongation à Chicoutimi la veille, ne s’en sont pas laissés imposer et sont revenus de l’arrière à deux reprises pour finalement se sauver avec les deux points.

C’est l’attaquant Carter Fogarty, avec son deuxième filet du match, qui a tranché le débat au milieu du troisième engagement pour permettre à son club de compéter un voyage parfait sur des glaces étrangères.

Relâchement

« Les joueurs ont bien commencé le match, mais on a senti un certain relâchement en début de deuxième période. On a accordé quelques surnombres et les sorties de zone sont devenues plus difficiles dans notre territoire », a reconnu l’entraîneur-adjoint Patrice Bosch.

Appelé en relève en l’absence (pour des raisons personnelles) de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire, le dirigeant a aussi parlé d’un manque d’opportunisme de la part de ses hommes.

« Nous avons bénéficié de belles opportunités de marquer sans pouvoir capitaliser. Notre jeu de puissance (deux buts) a été bon, mais il faut aussi être capable de générer de l’offensive à cinq contre cinq ».

Même s’ils en étaient à un deuxième match sur la route en moins de 24 heures, les Voltigeurs ont été beaucoup plus intenses et efficaces sur le plan physique et en ont été récompensés.

En vitesse

Maxime Lafond, Dylan Dumont et Renaud Poulin (filet désert) ont complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont été frustrés à plusieurs reprises par les arrêts clés du gardien de but Lucas Beckman, solide dans la cause perdante.

Zachary Hachey, Kyle Powers et Alexis Michaud (un but, une passe) ont sonné la riposte face au cerbère Dayton Kitchener également alerte devant son filet.

Avec toutes les modifications apportées dans l’arrivée de nouveaux joueurs (en provenance des Maritimes, de l’Ontario, des États-Unis et de l’Europe), on retrouve des patineurs de partout au sein des équipes québécoises.

Le ratio est révélateur. Chez le Drakkar, 12 des 26 athlètes répertoriés proviennent du Québec. Du côté des Voltigeurs, 10 des 24 patineurs sélectionnés sont originaires de la province québécoise.

Le Drakkar sera vite de retour à l’action, dimanche après-midi (le match est devancé à 15 h en raison des élections municipales) afin de recevoir la visite du Phoenix de Sherbrooke sur la glace du Centre sportif Alcoa.