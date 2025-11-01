Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une bonne participation au vote par anticipation à Sept-Îles

Déjà près de 14 % des électeurs de Sept-Îles se sont prononcés dans le cadre des élections municipales 2025. Le taux de participation au vote par anticipation lors de l’élection partielle à la mairie en 2023 avait été de 8,3 %.

Toujours pas plus de monde sur la Côte-Nord, mais un des meilleurs PIB par habitant au Québec

La Côte-Nord demeure la seule région de la province à ne pas avoir vu sa population grandir, selon le plus récent Panorama des régions de l’Institut de la statistique du Québec. Pourtant, elle aussi celle qui offre un des meilleurs PIB par habitant de la province.

Denis Miousse met fin à 19 ans de vie politique

Après 19 ans en politique municipale, Denis Miousse est prêt à tourner la page et à redevenir un simple citoyen.

Improvisation : Sept-Îles et Baie-Comeau se disputeront le Championnat de la Côte-Nord

Les ligues d’improvisation de Sept-Îles et de Baie-Comeau s’affronteront dans le cadre d’une série amicale de trois duels pour déterminer les champions de la Côte-Nord.

Les musées des régions éloignées en danger

Le Musée de la Côte-Nord sera fermé partiellement cet hiver pour une deuxième année consécutive, faute de financement.

Loi 2 : une chirurgienne de Sept-Îles fait un parallèle avec les communautés autochtones

Une chirurgienne de Sept-Îles s’inquiète de l’appui de la députée caquiste de Duplessis à la Loi 2 venant encadrer le travail des médecins, étant donné qu’elle est une femme issue des Premières Nations : « vous portez dans votre parcours personnel et politique une mémoire précieuse : celle des peuples qui ont été longtemps soumis au contrôle, à la dépossession et à la négation de leur autonomie », écrit-elle.

Conduite sanitaire défectueuse : elle devait durer plus de 100 ans

Une conduite sanitaire qui a brisé 20 fois en cinq ans pourrait se transformer en facture salée pour les Septiliens, tandis que son état ne fait qu’empirer. L’infrastructure qui devait durer plus d’une centaine d’années n’aura pas fait 30 ans.

Un premier parc éolien sur la Côte-Nord et un premier projet énergétique national pour les Innus

La mise en service commerciale du parc éolien Apuiat annoncé mercredi « ne constitue pas la fin du développement du projet, mais le début d’une grande histoire », a affirmé Marc Genest, le président du Parc éolien Apuiat S.E.C.

Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

La baie de Sept-Îles deviendra le site de la première Aire Marine Éducative au Canada, une façon innovante de protéger l’environnement directement inspirée de Polynésie française.

Le gouvernement s’engage à ne pas fermer les postes de la SQ en région

Les députés de l’Assemblée nationale du Québec ont voté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement de ne pas fermer de postes de police de la Sûreté du Québec (SQ) en région.

Une vingtaine de médecins envisageraient de quitter la Côte-Nord

Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord.

Le Phare fera le tri de vêtements

La Ressource le Phare, à Port-Cartier, s’est lancé dans un nouveau projet la semaine dernière : celui du tri de vêtements destinés à être reconditionnés en d’autres matières.

Un hommage à Johnny Stea à l’Assemblée nationale

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a rendu hommage à Giovanni « Johnny » Stea, à l’Assemblée nationale



Les recherches relancées pour un café à l’aéroport de Sept-Îles

Déjà six ans que l’aéroport de Sept-Îles est sans service de restauration. Transports Canada a récemment lancé un appel d’intérêt pour trouver un exploitant de restaurant/café.