Un détour : pas de traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

Par Dave Kidd 6:41 AM - 31 octobre 2025
Le NM Trans Saint-Laurent reste à quai pour la journée. La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon annonce qu’il n’y aura pas de liaison ce vendredi le 31 octobre 2025.

« En raison des forts vents et de l’état de la mer, tous les départs de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon sont annulés pour la journée », écrit l’organisation.

