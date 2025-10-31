Traverse Matane-Côte-Nord : modifications à l’horaire samedi

Les conditions de navigation défavorables entraînent des modifications à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout le 1er novembre.

D’abord, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.

« Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau », assure la Société des traversiers du Québec (STQ).

La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles, affirme-t-elle.